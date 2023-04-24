Из старого в модное: как апсайклинг развивается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Апсайклинг – это творческое превращение старых и ненужных вещей в предметы искусства, бытовые изделия, аксессуары, одежду и многое другое. Каждая изготовленная при помощи этого тренда вещь становится неповторимой, авторской.
Интерес к апсайклингу с каждым годом укрепляется все сильнее, ведь это не только способ получить удовольствие и начать развиваться в новом для себя амплуа, это еще и возможность защитить окружающую среду своего города. Давая вторую жизнь бывшим в потреблении вещам, мастера сокращают количество мусора и производственные затраты на его переработку.
Многие мастера Нижнего Тагила делают апсайклинг частью своей жизни. Редакция TagilCity.ru узнала у городских дизайнеров за что они любят это направление и в чем для них заключается смысл переработки вещей.
Виктория начала создавать новые вещи из вторсырья относительно недавно. Однако, свои шаги в роли дизайнера девушка сделала еще будучи школьницей. Она рассказала о первом сделанном и вызывающим у нее гордость за себя предмете одежды.
Апсайклинг, для человека выросшего в Советском Союзе странное слово, и еще пару лет назад совершенно не знакомое. Для меня все просто: сотворить из ничего то, что тебе очень нужно очень легко. Помнится еще в детстве, когда в школе на уроках труда девочек учили готовить винегрет и шить фартук, а мальчиков — делать табуретки. Уже тогда я подходила ко всему с творчеством. Не помню сшила я в итоге фартук или нет, но вот рубашка сшитая лично мной, по модной теперь модели (задняя часть длиннее передней) у меня получилась. Я ее носила и гордилась своей работой, — поделилась Виктория.
Девушка не остановилась на рубашке и продолжила переделывать старые вещи.
Еще помню из старых джинс сшила себе жилет. Украшен он был 100500 разными пуговками, а застежку папа мне прикрепил, знаете такую, от советского портфеля.
В наше время при наличии огромного разнообразия товаров и вещей удивить можно только тем, что сделано своими руками и от чистого сердца, — рассказала тагильчанка.
Виктория взяла за традицию украшать любое пространство своими работами для ощущения уюта и комфорта. Благодарность людям за помощь она выражает в сделанных своими руками творческих подарках.
Где бы я ни была, везде от квартир, домов друзей и знакомых до мест, где я работала, везде есть что-то от меня. Если это рабочее пространство, где мы проводим в день от 8 до 12 часов, то мне просто необходимо иметь ощущение дома. Поэтому всегда и везде появляются, а потом и остаются милые безделушки (иногда приличных размеров) от меня. Еще я не люблю быть как все, поэтому благодарность моя тем, кто мне помог всегда выражается в моем творчестве: броши, картины, куклы, что-нибудь для интерьера или использования на кухне. Так я знаю, что с этим человеком у меня контакт, мы уже «пуд соли съели», — продолжила Виктория.
Виктория видит бесценный смысл апсайклинга: он помогает ей расслабиться, замедлиться.
Такое творчество как апсайклинг развивает фантазию, оно бесценно (в том смысле что практически не требует финансовых вложений), все что вам нужно у вас уже есть. Это не жалко «разобрать», или переделать, потому что, опять-таки, появится что-то новое.
Еще такое творчество лично мне помогает «выдохнуть», замедлиться. Работа руками когда «есть идея», позволяет голове «порешать» иные вопросы. Ведь для того что бы найти решение, нужно время, когда мы не ведем «внутренние диалоги» с собой, партнером или ребенком, — размышляла апсайкл-мастерица.
Апсайклинг помогает дизайнеру справляться с трудностями, учиться принимать себя, отпускать. Виктория Шмакова считает, что данный экотренд будет жить всегда.
Как психолог могу сказать только, что творчество помогает и взрослым, и детям. Это время для себя, время с собой, когда мы воплощаем какую-то свою идею в жизнь. Когда мы научаемся справляться с трудностями, просить помощи, хвалить себя (за сообразительность или неловкость, например…). И когда у нас не получается, мы тоже учимся с этим справляться. Учимся передумывать, исправлять, переделывать, да, в конце концов, отказываться от идеи, на время пока в голове все «пазлы» не сошлись. Точно знаю, что в садиках дают к исполнению творческие задания, и некоторые родители «творят» как раз из вторсырья, поэтому апсайклингу в Нижнем Тагиле и России в целом быть, — подытожила Виктория.
Тагильчанка Светлана Коновалова давно занимается переработкой одежды и относится к апсайклингу тепло — это помогает сохранить старые, но любимые вещи.
Переработка вещей в моем случае — это переработка одежды, которая вышла из моды, надоела или жалко выбросить. Иногда висит, висит любимое платье, но рука не поднимается его отнести на мусорку. А тут идеальный вариант — дать новую жизнь, используя ткачество. Сотканные половички будут радовать глаз и украшать интерьер долгое время. Использую в своих проектах футболки, трикотажные кофты, джинсы, постельное белье и прочие материалы. Еще я использую кусочки ткани от бывших употреблении одежды в валянии. Приваляв ткань, получается неповторимый эффект (тапочки, жакеты, кокошники). В своих проектах также использую и пряжу от самовязанных вещей, — рассказала Светлана Коновалова.
Один их самых простых способов «подружить» моду с экологией — это апсайклинг. Именно он дает возможность получить новую модную вещь, не избавляясь от уже существующей. Все чаще этим приемом начинают пользоваться российские дизайнеры.
«Шито-крыто». У некоторых дизайнеров в ход идет не старая одежда, а посуда. Россиянка Анна Филиппова увлекалась мозаикой из кусочков битого фарфора. Однажды ей пришло в голову отшлифовать один осколок и сделать из него брошь. Идея прижилась — так и появилась ее мастерская «Шито-крыто». Теперь Анна делает броши, кольца и серьги и прочие модные акссесуары.
«Hurricane Sole». С обувью в России экспериментируют реже, чем с одеждой. Умельцы из Санкт-Петербурга начинали с реставрации кроссовок. А теперь старые кеды ставят на подошву от классических лоферов и запускают свою моду.
«Lavsensay». Привычные кожаные перчатки в прочтении создателей марки «Lavsensay» превратились в не самый обычный аксессуар. Дизайнеры расписывают старые кожаные перчатки краской, оставляя на них абстрактные геометричные узоры.
Это лишь 3 примера из огромного множества российских дизайнерских решений. Однако, количество модных экоколлекций ежегодно растет. И каждый из создателей делает акцент на экологичности и практичности созданных ими коллекций.