Из старого в модное: как апсайклинг развивается в Нижнем Тагиле

Интерес к апсайклингу с каждым годом укрепляется все сильнее, ведь это не только способ получить удовольствие и начать развиваться в новом для себя амплуа, это еще и возможность защитить окружающую среду своего города. Давая вторую жизнь бывшим в потреблении вещам, мастера сокращают количество мусора и производственные затраты на его переработку.