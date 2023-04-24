Из-за пожилого гонщика в ДТП пострадали молодые парни в Нижнем Тагиле

Авария произошла по улице Бригадная, 159 Б. По информации отдела пропаганды ГИБДД автомобиль Ford Focus под управлением мужчины 1959 года рождения при повороте налево не уступил водителю ВАЗ 21013, хотя преимущество было на стороне отечественного автомобиля. В результате пострадал 22 летний водитель ВАЗа, а также его пассажир — мужчина 23 лет.