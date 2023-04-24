TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Изображение материала

Из-за пожилого гонщика в ДТП пострадали молодые парни в Нижнем Тагиле

24 апреля 2023, 11:28
В Нижнем Тагиле 24 апреля в 14:10 на Черноисточинском шоссе в районе остановки «У камня» произошло ДТП, автомобиль врезался в опору освещения, прямо у пешеходного перехода.

Авария произошла по улице Бригадная, 159 Б. По информации отдела пропаганды ГИБДД автомобиль Ford Focus под управлением мужчины 1959 года рождения при повороте налево не уступил водителю ВАЗ 21013, хотя преимущество было на стороне отечественного автомобиля. В результате пострадал 22 летний водитель ВАЗа, а также его пассажир — мужчина 23 лет.

Установлено, что стаж водителя автомобиля Ford составляет 34 года. Водитель в последние два года 18 раз нарушил правила дорожного движения, в основном замечен в превышении скорости, — сообщили редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
В Нижнем Тагиле ВАЗ врезался в опору освещенияВ Нижнем Тагиле ВАЗ врезался в опору освещения
В Нижнем Тагиле ВАЗ врезался в опору освещения
Фото: TagilCity.ru
Ехала я по Черноисточинскому шоссе. Рядом с остановкой «У камня» была большая пробка. Я ехала по левой полосе из города, было видно, что у остановки на месте разворота машин, авария. Шестерка или что-то вроде того, врезалась в столб. На дороге много запчастей валялось. Много полицейских, скорая стояла, — делится впечатлениями Екатерина, очевидец ДТП.

У молодых людей диагностированы травмы головы и ссадины лица, а также пассажир получил ушиб руки. Водитель второго автомобиля не пострадал. По факту ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.

#Артем Карнаухов#Авария#ДТП#Нижний Тагил#Улица#Черноисточинское шоссе#ГАИ#Транспорт#ВАЗ#Столб
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: авария на ЕВРАЗе, превышение выбросов и поджоги травы
Сегодня, 08:05
Семь тонн зараженных паразитами киви из Ирана найдены в Свердловской области
Вчера, 05:22
Садоводы выкинули пятерых щенков породы хаски в саду под Нижним Тагилом
Вчера, 07:29
Shaman и Владимир Пресняков выступят в Екатеринбурге в честь Дня Победы
Сегодня, 05:52
У сотрудницы пекарни в Нижнем Тагиле затянуло руку в тестомесильную машину
Сегодня, 04:31
Чиновницы подрались из-за внеплановой задачи в Североуральске
22 апреля 08:00