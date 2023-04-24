Из-за пожилого гонщика в ДТП пострадали молодые парни в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Авария произошла по улице Бригадная, 159 Б. По информации отдела пропаганды ГИБДД автомобиль Ford Focus под управлением мужчины 1959 года рождения при повороте налево не уступил водителю ВАЗ 21013, хотя преимущество было на стороне отечественного автомобиля. В результате пострадал 22 летний водитель ВАЗа, а также его пассажир — мужчина 23 лет.
Установлено, что стаж водителя автомобиля Ford составляет 34 года. Водитель в последние два года 18 раз нарушил правила дорожного движения, в основном замечен в превышении скорости, — сообщили редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Ехала я по Черноисточинскому шоссе. Рядом с остановкой «У камня» была большая пробка. Я ехала по левой полосе из города, было видно, что у остановки на месте разворота машин, авария. Шестерка или что-то вроде того, врезалась в столб. На дороге много запчастей валялось. Много полицейских, скорая стояла, — делится впечатлениями Екатерина, очевидец ДТП.
У молодых людей диагностированы травмы головы и ссадины лица, а также пассажир получил ушиб руки. Водитель второго автомобиля не пострадал. По факту ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.