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Канал незаконной миграции пресекли правоохранители в Екатеринбурге

24 апреля 2023, 14:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сотрудники регионального ФСБ России, а также Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность противоправной банды. Среди ее членов было семь жителей Екатеринбурга.

Группировка действовала с сентября 2021 года по март 2023 года. Они создавали поддельные трудовые договоры для иностранных граждан.

В общей сложности они способствовали незаконному пребыванию на территории страны более 2,5 тысячам гражданам из стран ЕврАзЭС.

Теперь расследуются два уголовных дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Все незаконные печати, штампы и прочее у злоумышленников изъяли. По местам проживания банды были проведены обыски. Там же правоохранители нашли списки мигрантам, которым они помогли «легализоваться».

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Трудовые договора#Мигранты#Банда#Криминал
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