Канал незаконной миграции пресекли правоохранители в Екатеринбурге

Теперь расследуются два уголовных дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Все незаконные печати, штампы и прочее у злоумышленников изъяли. По местам проживания банды были проведены обыски. Там же правоохранители нашли списки мигрантам, которым они помогли «легализоваться».