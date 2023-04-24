Канал незаконной миграции пресекли правоохранители в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Группировка действовала с сентября 2021 года по март 2023 года. Они создавали поддельные трудовые договоры для иностранных граждан.
В общей сложности они способствовали незаконному пребыванию на территории страны более 2,5 тысячам гражданам из стран ЕврАзЭС.
Теперь расследуются два уголовных дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Все незаконные печати, штампы и прочее у злоумышленников изъяли. По местам проживания банды были проведены обыски. Там же правоохранители нашли списки мигрантам, которым они помогли «легализоваться».