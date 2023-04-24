Компании Свердловской области могут заморозить добычу платины из-за налогов

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Об этом сообщила уполномоченная по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх, пишет ТАСС.
Она сказала, что у многих компаний налоговая нагрузка выросла в 3,5 раза, поэтому выдержать ее им сложно. Также к ней поступили жалобы на это от целой группы фирм.
Их представители сообщали, что добыча металла является для них убыточной, поэтому они всерьез задумываются над прекращением деятельности.
Отмечается, что три года назад были приняты поправки в налоговый кодекс РФ, согласно которым сумма НДПИ рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку налога и рентный коэффициент. На часть ископаемых коэффициент был определен в размере 3,5.
Обо всем этом свердловский бизнес-омбудсмен направила информацию о уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову.