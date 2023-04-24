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Компания «Уральская Сталь» планирует второй выпуск облигаций на 5 млрд рублей

24 апреля 2023, 07:10
По заявлению генерального директора УК «Уральская Сталь» Дениса Сафина, в конце апреля планируется новый выпуск облигаций объемом не менее 5 млрд руб.

Средства, привлеченные от этого выпуска, будут направлены на программы реконструкции производственных мощностей комбината, который с марта 2022 года входит в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом (ЗТЗ), пишет bfm.ru.

Кроме того, компания планирует нарастить поставки чугуна на международные рынки в 1,7–2 раза. Перспективы размещения облигаций оцениваются оптимистично на рынке, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании и установлен на уровне eA(RU). Компания также получила высокие оценки по рентабельности, ликвидности, долговой нагрузке, обслуживанию долга и денежному потоку.

Трехлетние облигации АО «Уральская Сталь» планируется разместить на Московской бирже в конце апреля. Газпромбанк выступит организатором размещения, как следует из презентации компании для инвесторов.

Денис Сафин сообщил, что производственные и экономические процессы холдинга показали устойчивость в сложном 2022 году. Компания планирует наращивать производство различных видов продукции, для чего разработана обширная инвестиционная программа. В декабре 2022 года компания успешно разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 миллиардов рублей, которые также предназначены для реализации инвестиционной программы.

Помимо чугуна, «Уральская Сталь» планирует увеличить производство стального проката. Для этого планируются инвестиции в размере 7–10 миллиардов рублей, которые будут направлены на реконструкцию электросталеплавильного цеха.

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