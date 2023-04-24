Компания «Уральская Сталь» планирует второй выпуск облигаций на 5 млрд рублей

Денис Сафин сообщил, что производственные и экономические процессы холдинга показали устойчивость в сложном 2022 году. Компания планирует наращивать производство различных видов продукции, для чего разработана обширная инвестиционная программа. В декабре 2022 года компания успешно разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 миллиардов рублей, которые также предназначены для реализации инвестиционной программы.