Компания «Уральская Сталь» планирует второй выпуск облигаций на 5 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Средства, привлеченные от этого выпуска, будут направлены на программы реконструкции производственных мощностей комбината, который с марта 2022 года входит в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом (ЗТЗ), пишет bfm.ru.
Кроме того, компания планирует нарастить поставки чугуна на международные рынки в 1,7–2 раза. Перспективы размещения облигаций оцениваются оптимистично на рынке, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании и установлен на уровне eA(RU). Компания также получила высокие оценки по рентабельности, ликвидности, долговой нагрузке, обслуживанию долга и денежному потоку.
Трехлетние облигации АО «Уральская Сталь» планируется разместить на Московской бирже в конце апреля. Газпромбанк выступит организатором размещения, как следует из презентации компании для инвесторов.
Денис Сафин сообщил, что производственные и экономические процессы холдинга показали устойчивость в сложном 2022 году. Компания планирует наращивать производство различных видов продукции, для чего разработана обширная инвестиционная программа. В декабре 2022 года компания успешно разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 миллиардов рублей, которые также предназначены для реализации инвестиционной программы.
Помимо чугуна, «Уральская Сталь» планирует увеличить производство стального проката. Для этого планируются инвестиции в размере 7–10 миллиардов рублей, которые будут направлены на реконструкцию электросталеплавильного цеха.