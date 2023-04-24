Консульство Казахстана будет открыто в Екатеринбурге к началу лета

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Информацию о предстоящем открытии консульства рассказал представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов во время марафона «Знание. Первые», пишет «КП-Екатеринбург».
Также, по словам Харлова, РФ интересна потенциальным казахстанским друзьям и партнерам.
Напомним, в феврале 2023 года в Екатеринбурге закрылось консульство Чехии. Данный документ о закрытии был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.