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Консульство Казахстана будет открыто в Екатеринбурге к началу лета

24 апреля 2023, 17:26
Фото: 1MI
Консульство Казахстана начнет работу в Екатеринбурге к началу лета 2023 года.

Информацию о предстоящем открытии консульства рассказал представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов во время марафона «Знание. Первые», пишет «КП-Екатеринбург».

Также, по словам Харлова, РФ интересна потенциальным казахстанским друзьям и партнерам.

Напомним, в феврале 2023 года в Екатеринбурге закрылось консульство Чехии. Данный документ о закрытии был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Россия денонсировала соглашение с Чехией об учреждении консульства в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Консульство#Генеральное консульство#Мид#Открытие#Казахстан#Общество
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