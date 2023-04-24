Лесной пожар на площади 30 гектар потушили в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Огонь удалось потушить в этот же день. По данным оперативной сводки Министерства экологии Свердловской области, в ликвидации возгорания принимали участие 17 человек и три единицы спецтехники.
Напомним, с 15 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить открытый огонь, в том числе в мангалах, как в лесных массивах, так и на собственных дачных участках. Выявлять нарушителей будут с помощью дронов.
С начала действия запрета на разведение огня сотрудники главка МЧС выявили десятки нарушений на территории региона. В результате были составлены 40 протоколов об административных правонарушениях и четыре определения о возбуждении административных расследований.