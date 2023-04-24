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Published Сегодня, 06:23

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Updated Сегодня, 06:25

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Лесной пожар на площади 30 гектар потушили в Свердловской области

24 апреля 2023, 06:23
Фото: 1MI
Крупный лесной пожар зафиксирован 23 апреля в Сосьвинском районе Свердловской области. Площадь горения составила 30 гектаров.

Огонь удалось потушить в этот же день. По данным оперативной сводки Министерства экологии Свердловской области, в ликвидации возгорания принимали участие 17 человек и три единицы спецтехники. 

Напомним, с 15 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить открытый огонь, в том числе в мангалах, как в лесных массивах, так и на собственных дачных участках. Выявлять нарушителей будут с помощью дронов.

Особый противопожарный режим начал действовать в Свердловской области
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С начала действия запрета на разведение огня сотрудники главка МЧС выявили десятки нарушений на территории региона. В результате были составлены 40 протоколов об административных правонарушениях и четыре определения о возбуждении административных расследований.

Десятки нарушений противопожарного режима обнаружены в Свердловской области
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#Анна Григорьева#Пожар#Лес#МЧС#Тушение#Происшествия#Свердловская область
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