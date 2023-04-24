Лесной пожар на площади 30 гектар потушили в Свердловской области

Напомним, с 15 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить открытый огонь, в том числе в мангалах, как в лесных массивах, так и на собственных дачных участках. Выявлять нарушителей будут с помощью дронов.