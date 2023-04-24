Мэр Екатеринбурга высказался о строительстве второй ветки метро

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
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Updated Сегодня, 16:49
По словам Орлова, строительство новой ветки метро возможно лишь при федеральной поддержке, которой на данный момент нет, пишет «Вечерний Екатеринбург».
При этом мэр города отметил, что в Екатеринбурге реализуется проект о наземном метрополитене совместно с предприятием РЖД, так как этот вид транспорта предполагает больший пассажиропоток.
Напомним, ранним утром 15 марта 2023 года в Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» случился пожар. Вскоре огонь был потушен сотрудниками пожарной службы.