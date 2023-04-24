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Мэр Екатеринбурга высказался о строительстве второй ветки метро

24 апреля 2023, 16:49
Фото: 1MI
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал ситуацию со второй веткой метрополитена.

По словам Орлова, строительство новой ветки метро возможно лишь при федеральной поддержке, которой на данный момент нет, пишет «Вечерний Екатеринбург».

При этом мэр города отметил, что в Екатеринбурге реализуется проект о наземном метрополитене совместно с предприятием РЖД, так как этот вид транспорта предполагает больший пассажиропоток.

Напомним, ранним утром 15 марта 2023 года в Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» случился пожар. Вскоре огонь был потушен сотрудниками пожарной службы.

385 человек эвакуировано во время пожара на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Метро#Строительство#Мэр Екатеринбурга#Алексей Орлов#Общество#Транспорт
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