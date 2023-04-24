Мужчина обругал мальчика в шапке с буквой Z в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Мальчик, собиравшийся идти в школу, вышел из подъезда. Его шапку заметил мужчина, который накинулся на ребенка с нецензурными ругательствами. Мальчик испугался и убежал домой, где рассказал о случившемся матери.
По словам матери ребенка, его отец военнослужащий и находится на СВО. Сын им гордится и решил сам носить шапку с буквой Z. Мать обратилась в полицию с заявлением.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что по факту инцидента инспекторы ПДН проведут проверку. Также выясняется личность ругавшегося мужчины.
Напомним, 8 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле сотрудники строительного магазина негативно отнеслись к наклейке Z на автомобиле пришедшего к ним мужчины. Тагильчанин написал на руководство магазина жалобу.