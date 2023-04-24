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Мужчина обругал мальчика в шапке с буквой Z в Екатеринбурге

24 апреля 2023, 15:34
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга отругал мальчика, который вышел на улицу в шапке с буквой Z. Инцидент случился возле подъезда жилого дома 21 апреля 2023 года.

Мальчик, собиравшийся идти в школу, вышел из подъезда. Его шапку заметил мужчина, который накинулся на ребенка с нецензурными ругательствами. Мальчик испугался и убежал домой, где рассказал о случившемся матери.

По словам матери ребенка, его отец военнослужащий и находится на СВО. Сын им гордится и решил сам носить шапку с буквой Z. Мать обратилась в полицию с заявлением.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что по факту инцидента инспекторы ПДН проведут проверку. Также выясняется личность ругавшегося мужчины.

Напомним, 8 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле сотрудники строительного магазина негативно отнеслись к наклейке Z на автомобиле пришедшего к ним мужчины. Тагильчанин написал на руководство магазина жалобу.

Сотрудники строительного магазина оскорбили тагильчанина из-за наклейки Z на машине
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Нападение#Школа#Мужчина#Знак#Символика#Происшествия#Инцидент#СВО
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