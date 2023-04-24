Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно откроют на памятнике 9 мая

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Первые фамилии тагильчан, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции, будут размещены на пилонах памятника воинам-интернационалистам на набережной Тагильского пруда. Открыть пилоны торжественно планируется 9 Мая, — рассказали редакции TagilCIty.ru в пресс-службе администрации города.
По словам Павла Фетисова, руководителя поискового отряда «Феникс» из Нижнего Тагила, на СВО погиб один из волонтеров. Именно в связи с этим было принято решение начать работать с доставкой гуманитарной помощи военнослужащим. В отряд стали приезжать люди, которые также лишились родных и близких. Одна женщина, потерявшая сына, предложила увековечить имена тех, кто не вернулся в Тагил, исполняя свой долг перед Родиной.
Мы написали письмо главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву. Недавно нам ответили, что имена всех жителей Нижнего Тагила и пригорода, погибших на специальной военной операции, будут увековечены на памятнике, — рассказал Павел Фетисов журналисту TagilCity.ru.