Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно откроют на памятнике 9 мая

По словам Павла Фетисова, руководителя поискового отряда «Феникс» из Нижнего Тагила, на СВО погиб один из волонтеров. Именно в связи с этим было принято решение начать работать с доставкой гуманитарной помощи военнослужащим. В отряд стали приезжать люди, которые также лишились родных и близких. Одна женщина, потерявшая сына, предложила увековечить имена тех, кто не вернулся в Тагил, исполняя свой долг перед Родиной.