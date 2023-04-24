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Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно откроют на памятнике 9 мая

24 апреля 2023, 12:07
Фото: TagilCity.ru
Имена жителей Нижнего Тагила и пригорода, погибших на специальной военной операции, будут увековечены на памятнике воинам-интернационалистам на набережной пруда. Первые пилоны торжественно откроют 9 мая в День Победы.
Первые фамилии тагильчан, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции, будут размещены на пилонах памятника воинам-интернационалистам на набережной Тагильского пруда. Открыть пилоны торжественно планируется 9 Мая, — рассказали редакции TagilCIty.ru в пресс-службе администрации города.
Имена тагильчан, погибших на СВО, увековечат на памятникеИмена тагильчан, погибших на СВО, увековечат на памятнике
Имена тагильчан, погибших на СВО, увековечат на памятникеИмена тагильчан, погибших на СВО, увековечат на памятнике
Имена тагильчан, погибших на СВО, увековечат на памятникеИмена тагильчан, погибших на СВО, увековечат на памятнике
Имена тагильчан, погибших на СВО, увековечат на памятникеИмена тагильчан, погибших на СВО, увековечат на памятнике
Имена тагильчан, погибших на СВО, увековечат на памятникеИмена тагильчан, погибших на СВО, увековечат на памятнике
Имена тагильчан, погибших на СВО, увековечат на памятнике
Фото: TagilCity.ru

По словам Павла Фетисова, руководителя поискового отряда «Феникс» из Нижнего Тагила, на СВО погиб один из волонтеров. Именно в связи с этим было принято решение начать работать с доставкой гуманитарной помощи военнослужащим. В отряд стали приезжать люди, которые также лишились родных и близких. Одна женщина, потерявшая сына, предложила увековечить имена тех, кто не вернулся в Тагил, исполняя свой долг перед Родиной.

Мы написали письмо главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву. Недавно нам ответили, что имена всех жителей Нижнего Тагила и пригорода, погибших на специальной военной операции, будут увековечены на памятнике, — рассказал Павел Фетисов журналисту TagilCity.ru.
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