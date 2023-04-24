Расходы на вооружение достигли 2,24 триллиона долларов в 2022 году

В SIPRI подчеркнули, что растущие расходы на военную мощь в последние годы свидетельствуют о нарастающей ненадежности мира, пишет 360tv.ru. Страны, по словам экспертов, укрепляют свою военную мощь в ответ на ухудшение обстановки в области безопасности. США, Китай и Россия занимают топ-3 стран с наибольшими расходами на вооружение, на них приходится 56% мировых затрат в этой области. Рост военных расходов в странах Евросоюза составил 13%, и, как уточняют специалисты, его причиной стал конфликт на Украине.