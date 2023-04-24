TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Расходы на вооружение достигли 2,24 триллиона долларов в 2022 году

24 апреля 2023, 10:44
Согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2022 году расходы на вооружение увеличились на 3,7% и достигли 2,24 триллиона долларов.

В SIPRI подчеркнули, что растущие расходы на военную мощь в последние годы свидетельствуют о нарастающей ненадежности мира, пишет 360tv.ru. Страны, по словам экспертов, укрепляют свою военную мощь в ответ на ухудшение обстановки в области безопасности. США, Китай и Россия занимают топ-3 стран с наибольшими расходами на вооружение, на них приходится 56% мировых затрат в этой области. Рост военных расходов в странах Евросоюза составил 13%, и, как уточняют специалисты, его причиной стал конфликт на Украине.

Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: авария на ЕВРАЗе, превышение выбросов и поджоги травы
Сегодня, 08:05
Семь тонн зараженных паразитами киви из Ирана найдены в Свердловской области
Вчера, 05:22
Садоводы выкинули пятерых щенков породы хаски в саду под Нижним Тагилом
Вчера, 07:29
Shaman и Владимир Пресняков выступят в Екатеринбурге в честь Дня Победы
Сегодня, 05:52
У сотрудницы пекарни в Нижнем Тагиле затянуло руку в тестомесильную машину
Сегодня, 04:31
Чиновницы подрались из-за внеплановой задачи в Североуральске
22 апреля 08:00