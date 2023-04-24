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РЭО представил стратегию цифровой трансформации до 2025 года

24 апреля 2023, 19:05
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор разработал стратегию цифровой трансформации на период 2023–2025 годов. Стратегия включает использование технологий нейронных сетей, прогнозирования и автоматизации в работе полигонов и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Генеральный директор компании Денис Буцаев сообщил, что использование цифровых технологий становится необходимым для защиты окружающей среды и решения экологических задач. В 2022 году РЭО уже использовал беспилотники для мониторинга полигонов, планируется и дальше продолжать использование искусственного интеллекта и других новейших технологий для прогнозирования развития сферы ТКО и создания автоматизированных установок на объектах.

Заместитель генерального директора Алексей Буров отметил, что цифровая трансформация компании является сложным процессом, который включает трансформацию не только бизнес-процессов РЭО, но и всей отрасли управления ТКО. В рамках стратегии компания планирует выполнить несколько проектов, применяя технологии роботизированной оптической сортировки отходов с нейросетями и увеличения доли отбираемых фракций на пилотных объектах. Также планируется создание типовых отраслевых решений, включая цифровые двойники объектов инфраструктуры управления ТКО.

Все мероприятия по выполнению стратегии планируются в период с 2023 по 2025 годы и соответствуют целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

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