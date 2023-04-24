РЭО представил стратегию цифровой трансформации до 2025 года

Генеральный директор компании Денис Буцаев сообщил, что использование цифровых технологий становится необходимым для защиты окружающей среды и решения экологических задач. В 2022 году РЭО уже использовал беспилотники для мониторинга полигонов, планируется и дальше продолжать использование искусственного интеллекта и других новейших технологий для прогнозирования развития сферы ТКО и создания автоматизированных установок на объектах.