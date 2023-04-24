Росприроднадзор засекретил данные о выбросах с предприятий Нижнего Тагила

До 2023 года в государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (ОНВОС) содержался перечень вредных веществ с их выбрасываемым объемом по каждому промышленному предприятию. Такие данные помогали активистам выявлять виновников вредных выбросов, а также обосновывать недопустимость строительства новых заводов. Кроме того, данные реестра использовали для своих публикаций на тему экологии журналисты TagilCity.ru.