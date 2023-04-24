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Росприроднадзор засекретил данные о выбросах с предприятий Нижнего Тагила

24 апреля 2023, 12:09
Фото: 1MI
С 2023 года Росприроднадзор стал публиковать лишь общие данные о количестве выбросов в реестре промышленных предприятий, в том числе и в Нижнем Тагиле, не конкретизируя по веществам. Общественники нескольких российских эко-движений просят вернуть подробные цифры.

До 2023 года в государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (ОНВОС) содержался перечень вредных веществ с их выбрасываемым объемом по каждому промышленному предприятию. Такие данные помогали активистам выявлять виновников вредных выбросов, а также обосновывать недопустимость строительства новых заводов. Кроме того, данные реестра использовали для своих публикаций на тему экологии журналисты TagilCity.ru.

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Однако с этого года Росприроднадзор, который и определяет формат электронного реестра объектов ОНВОС, закрыл эту информацию, оставив лишь суммарный объем выбросов всех веществ. Отдельной графой остался лишь общий объем выбрасываемых парниковых газов. 

Эко-активисты считают, что новый электронный формат реестра нарушает федеральное законодательство. В связи с этим они составили и направили коллективное письмо к главе Росприроднадзора, в Правительство РФ, Министерство экологии РФ и Государственную Думу РФ с просьбой рассекретить данные.

B этом, мы, участники общественных движений, видим нарушение государственной политики и 42-й статьи Конституции РФ, направленной на раскрытие информации для сохранения природных ресурсов и здоровья граждан при загрязнении окружающей среды. В целях соблюдения принципа гласности, полноты и достоверности информации о состоянии атмосферного воздуха и его загрязнения (статья 3 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-Ф3) просим восстановить на сайте реестра ПТО УОНВОС информацию о наименовании и количестве веществ, выбрасываемых объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, — написали общественники в открытом письме.
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#Анна Григорьева#Выбросы#Росприроднадзор#Реестр#Экология#Эксклюзив
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