Стали известны подробности пожара на улице Кулибина в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 10.50. На место происшествия выехали четыре пожарные машины и 15 человек личного состава. Оказалось, что на складе загорелся утеплитель кровли и стен, который и дал клубы черного густого дыма, рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем во время проведения работ, возможно, сварочных. Огонь потушили за 12 минут. Пострадавших нет, — пояснили в ОНД.
Напомним, сообщения о пожаре на территории «Тагилспецтранса» стали распространятся в соцсетях утром 24 апреля. На снятых очевидцами видео были видны открытый огонь и черный дым.