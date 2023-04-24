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Стали известны подробности пожара на улице Кулибина в Нижнем Тагиле

24 апреля 2023, 12:49
Фото: 1MI
Причиной пожара в промзоне на улице Кулибина в Нижнем Тагиле 24 апреля стало неосторожное обращение с огнем во время проведения сварочных работ.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 10.50. На место происшествия выехали четыре пожарные машины и 15 человек личного состава. Оказалось, что на складе загорелся утеплитель кровли и стен, который и дал клубы черного густого дыма, рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем во время проведения работ, возможно, сварочных. Огонь потушили за 12 минут. Пострадавших нет, — пояснили в ОНД.

Напомним, сообщения о пожаре на территории «Тагилспецтранса» стали распространятся в соцсетях утром 24 апреля. На снятых очевидцами видео были видны открытый огонь и черный дым.

Промзона на улице Кулибина горела в Нижнем Тагиле
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#Анна Григорьева#Пожар#Спасатели#Тушение#Происшествия#Нижний Тагил
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