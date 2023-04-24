Стали известны подробности пожара на улице Кулибина в Нижнем Тагиле

Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 10.50. На место происшествия выехали четыре пожарные машины и 15 человек личного состава. Оказалось, что на складе загорелся утеплитель кровли и стен, который и дал клубы черного густого дыма, рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.