Священник из Екатеринбурга с полевым храмом отправился вместе с казаками на СВО

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
По дороге к добровольцам присоединятся казаки из Волжского войска и Челябинской области. Перед отправкой все мужчины прошли медицинское освидетельствование, курсы боевой подготовки, и готовы отправиться на фронт, пишет пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества.
Полевой храм будет работать на базе автомобиля, чтобы священник мог передвигаться между позициями для совершения церковных таинств.
В таких местах, как зона СВО, люди задумываются о Боге, задумываются о жизни. Я должен находиться там именно для того, чтобы направить их на пусть истинный, — рассказал отец Даниил.