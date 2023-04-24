Священник из Екатеринбурга с полевым храмом отправился вместе с казаками на СВО

По дороге к добровольцам присоединятся казаки из Волжского войска и Челябинской области. Перед отправкой все мужчины прошли медицинское освидетельствование, курсы боевой подготовки, и готовы отправиться на фронт, пишет пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества.