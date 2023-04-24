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Священник из Екатеринбурга с полевым храмом отправился вместе с казаками на СВО

24 апреля 2023, 09:12
Фото: Пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества
Казаки из Свердловской и Курганской областей отправились в зону проведения спецоперации. Вместе с ними поехал священник, иерей Даниил, чтобы духовно окормлять бойцов на позициях.

По дороге к добровольцам присоединятся казаки из Волжского войска и Челябинской области. Перед отправкой все мужчины прошли медицинское освидетельствование, курсы боевой подготовки, и готовы отправиться на фронт, пишет пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества.

Фото: Пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества

Полевой храм будет работать на базе автомобиля, чтобы священник мог передвигаться между позициями для совершения церковных таинств.

В таких местах, как зона СВО, люди задумываются о Боге, задумываются о жизни. Я должен находиться там именно для того, чтобы направить их на пусть истинный, — рассказал отец Даниил.
Фото: Пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества
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#Евгения Сафина#Казаки#Священник#Храм#Добровольцы#Общество#Операция на Украине#Свердловская область#Курганская область#Екатеринбург
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