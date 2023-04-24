TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Изображение материала

Тагильчанин в черной кепке украл 7 тысяч с потерянной банковской карты

24 апреля 2023, 09:55
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле разыскивается мужчина, похитивший около семи тысяч рублей с банковской карты, которую потерял местный житель.

В отделение полиции обратился 18-летний житель Тагилстроя и пояснил, что где-то потерял карту. Ее отсутствие он обнаружил после того, как получил уведомления о списании денег на сумму почти семи тысяч рублей за покупки в магазинах. Следствие выяснило, что злоумышленник расплачивался в нескольких торговых точках на улице Металлургов, он попал на записи видеокамер, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело за кражу с банковской карты. Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Мужчина был одет в черную кепку, синие джинсы и спортивную куртку, а также белые кроссовки Nike.

Всех, кто может опознать личность похитителя, просят обратиться по телефону (3435) 97-69-32.

Видео: Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
Тагильчанин под видом соцработника украл 565 тысяч у пенсионерки в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Гендиректор похитил у жителей Екатеринбурга 7 млн под видом строительства бань126 плиток шоколада похитил житель ПервоуральскаСелезенка за шоколадку: в Нижнем Тагиле охранник магазина «Верный» побил наркомана
#Кража#Банковская карта#Розыск#Полиция#Происшествия#Нижний Тагил#Евгения Сафина#Видео
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: авария на ЕВРАЗе, превышение выбросов и поджоги травы
Сегодня, 08:05
Семь тонн зараженных паразитами киви из Ирана найдены в Свердловской области
Вчера, 05:22
Садоводы выкинули пятерых щенков породы хаски в саду под Нижним Тагилом
Вчера, 07:29
Shaman и Владимир Пресняков выступят в Екатеринбурге в честь Дня Победы
Сегодня, 05:52
У сотрудницы пекарни в Нижнем Тагиле затянуло руку в тестомесильную машину
Сегодня, 04:31
Чиновницы подрались из-за внеплановой задачи в Североуральске
22 апреля 08:00