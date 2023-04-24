Тагильчанин в черной кепке украл 7 тысяч с потерянной банковской карты

В отделение полиции обратился 18-летний житель Тагилстроя и пояснил, что где-то потерял карту. Ее отсутствие он обнаружил после того, как получил уведомления о списании денег на сумму почти семи тысяч рублей за покупки в магазинах. Следствие выяснило, что злоумышленник расплачивался в нескольких торговых точках на улице Металлургов, он попал на записи видеокамер, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».