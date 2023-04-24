Тенге — национальная валюта Казахстана

Торговля тенге ведётся и на российских биржах. Получить доступ к торгам можно через брокера, одним из которых и является сервис «Тинькофф.Инвестиции». Использовать его удобно, так как доступ к счёту появляется непосредственно в личном кабинете на сайте или в приложении банка. То есть всеми своими счетами, открытыми в разных структурах группы компаний, — дебетовым, кредитным, брокерским и другими, можно управлять с одной страницы.