Тенге — национальная валюта Казахстана

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Значимое место на международном финансовом рынке занимает национальная валюта Республики Казахстан — тенге. Положительная динамика её стоимости во многом связана с оздоровлением экономики страны после просадки в период локдауна. Рост курса валюты отражает повышенные ожидания инвесторов от казахской национальной экономики в 2023 году. Это, в свою очередь, приводит к повышенному спросу на тенге в России и других странах.
«Тенге» — это исторический термин. Он происходит от слова «денге», которое использовалось несколькими поколениями степных кочевников для обозначения небольших чеканных монет. Слово «деньги» в русском языке также происходит от него.
В 1992 году, после провозглашения независимости, лидеры Казахстана задумались о разработке собственной национальной валюты. 12 ноября 1993 года валюта тенге была презентована населению. Также устанавливался срок обмена российских и старых советских рублей на неё. Уже 18 ноября 1993 года тенге был официально провозглашён единственным платёжным средством на территории Казахстана.
По ходу современной истории курс тенге не был стабилен, что в целом было характерно для всех независимых государств, появившихся на территории бывшего СССР. Валюта пережила несколько девальваций. Её курс правительство пыталось стабилизировать путём привязки к валютной корзине, 70% которой составлял резерв из долларов США, 20% — китайские юани и 10% — российские рубли. Однако практика не прижилась надолго, и сегодня ценообразование на валюту ведётся биржевым способом, в соответствии с законом спроса и предложения.
В целом, спрос на тенге в России и мире растёт, что коррелирует с позитивными тенденциями в развитии экономики Казахстана.
Торговля тенге ведётся и на российских биржах. Получить доступ к торгам можно через брокера, одним из которых и является сервис «Тинькофф.Инвестиции». Использовать его удобно, так как доступ к счёту появляется непосредственно в личном кабинете на сайте или в приложении банка. То есть всеми своими счетами, открытыми в разных структурах группы компаний, — дебетовым, кредитным, брокерским и другими, можно управлять с одной страницы.
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