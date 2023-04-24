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Тенге — национальная валюта Казахстана

24 апреля 2023, 08:28
Фото: piqsels.com
Структура валютных торгов на российских биржах сильно изменилась. Однако своё значимое место в ней по-прежнему занимает национальная валюта Казахстана — тенге. Приобрести её можно через брокера «Тинькофф.Инвестиции».

Значимое место на международном финансовом рынке занимает национальная валюта Республики Казахстан — тенге. Положительная динамика её стоимости во многом связана с оздоровлением экономики страны после просадки в период локдауна. Рост курса валюты отражает повышенные ожидания инвесторов от казахской национальной экономики в 2023 году. Это, в свою очередь, приводит к повышенному спросу на тенге в России и других странах.

Немного истории

«Тенге» — это исторический термин. Он происходит от слова «денге», которое использовалось несколькими поколениями степных кочевников для обозначения небольших чеканных монет. Слово «деньги» в русском языке также происходит от него.

В 1992 году, после провозглашения независимости, лидеры Казахстана задумались о разработке собственной национальной валюты. 12 ноября 1993 года валюта тенге была презентована населению. Также устанавливался срок обмена российских и старых советских рублей на неё. Уже 18 ноября 1993 года тенге был официально провозглашён единственным платёжным средством на территории Казахстана.

Текущее положение валюты

По ходу современной истории курс тенге не был стабилен, что в целом было характерно для всех независимых государств, появившихся на территории бывшего СССР. Валюта пережила несколько девальваций. Её курс правительство пыталось стабилизировать путём привязки к валютной корзине, 70% которой составлял резерв из долларов США, 20% — китайские юани и 10% — российские рубли. Однако практика не прижилась надолго, и сегодня ценообразование на валюту ведётся биржевым способом, в соответствии с законом спроса и предложения.

В целом, спрос на тенге в России и мире растёт, что коррелирует с позитивными тенденциями в развитии экономики Казахстана.

О сервисе «Тинькофф.Инвестиции»

Торговля тенге ведётся и на российских биржах. Получить доступ к торгам можно через брокера, одним из которых и является сервис «Тинькофф.Инвестиции». Использовать его удобно, так как доступ к счёту появляется непосредственно в личном кабинете на сайте или в приложении банка. То есть всеми своими счетами, открытыми в разных структурах группы компаний, — дебетовым, кредитным, брокерским и другими, можно управлять с одной страницы.

Помимо валют, через брокера от «Тинькофф» можно торговать акциями, облигациями и другими видами ценных бумаг, а также краткосрочными контрактами (фьючерсами).

Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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