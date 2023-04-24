У сотрудницы пекарни в Нижнем Тагиле затянуло руку в тестомесильную машину

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
На помощь пострадавшей приехали сотрудники скорой помощи и поисково-спасательной группы, сообщили в группе ВКонтакте «Тагильский спасатель».
Для того, чтобы освободить застрявшую в машине конечность, спасатели разобрали техническое устройство. После освобождения женщина была передана медработникам. Пострадавшую руку медики перебинтовали.
Напомним, в марте 2023 года в Ревде пожилая женщина, выходя из городского медицинского учреждения, где она проходила диспансеризацию, споткнулась о металлический порог и упала. Позднее оказалось, что в результате падения пенсионерка сломала руку.