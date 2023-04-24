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У сотрудницы пекарни в Нижнем Тагиле затянуло руку в тестомесильную машину

24 апреля 2023, 04:31
Фото: Группа ВКонтакте «Тагильский спасатель»
У женщины, работающей в пекарне на Тагилстрое в Нижнем Тагиле, затянуло руку в тестомесильную машину. Инцидент произошел утром 24 апреля 2023 года.

На помощь пострадавшей приехали сотрудники скорой помощи и поисково-спасательной группы, сообщили в группе ВКонтакте «Тагильский спасатель».

Фото: Группа ВКонтакте «Тагильский спасатель»

Для того, чтобы освободить застрявшую в машине конечность, спасатели разобрали техническое устройство. После освобождения женщина была передана медработникам. Пострадавшую руку медики перебинтовали.

Напомним, в марте 2023 года в Ревде пожилая женщина, выходя из городского медицинского учреждения, где она проходила диспансеризацию, споткнулась о металлический порог и упала. Позднее оказалось, что в результате падения пенсионерка сломала руку.

Пожилая женщина сломала руку в больнице в Ревде
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Происшествия#Сотрудница#Медики#Скорая помощь#Спасатели
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