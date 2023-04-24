В Горноуральском городском округе похоронили погибшего на СВО прапорщика

Далее мужчина проработал в противопожарной службе более 11 лет. Еще семь лет, вплоть до отправки на СВО, он проработал охранником.



17 октября прошлого года Алексаднр отправился на службу в должности артиллериста гаубично-артиллерийской бригады. А 9 апреля, выполняя боевую задачу на территории ДНР он погиб. Дома его ждала семья, у него остались сын и дочь.