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В Горноуральском городском округе похоронили погибшего на СВО прапорщика

24 апреля 2023, 15:40
Фото: Со страницы во "ВКонтакте" Дмитрия Летникова
24 апреля в селе Покровском прошли похороны военного Галицина Александра. Он скончался на спецоперации.

Александр родился 6 мая 1981 года в селе Покровское, окончил школу №10, отслужил в ракетных войсках стратегического назначения. Об этом рассказал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.

Фото: Со страницы во "ВКонтакте" Дмитрия Летникова

Далее мужчина проработал в противопожарной службе более 11 лет. Еще семь лет, вплоть до отправки на СВО, он проработал охранником.

17 октября прошлого года Алексаднр отправился на службу в должности артиллериста гаубично-артиллерийской бригады. А 9 апреля, выполняя боевую задачу на территории ДНР он погиб. Дома его ждала семья, у него остались сын и дочь.

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#Елена Озерова#Школа#Служба в армии#Похороны#СВО#Военный#Происшествия#Операция на Украине#Нижний Тагил
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