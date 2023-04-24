В Нижнем Тагиле до конца года перекроют движение транспорта на Октябрьской революции

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Работы по ремонту дорожного полотна от пересечения улицы Октябрьской революции с улицей Циолковского до улицы Газетная будет проводить ООО «Уралстроймонтаж» в рамках контракта, заключенного с администрацией Нижнего Тагила.
Схема организации движения транспорта уже согласована с Управлением городским хозяйством, копия будет направлена в ГИБДД. До 26 апреля подрядчику необходимо установить необходимые дорожные знаки.
Напомним, работы на путепроводе на улице Циолковского в Нижнем Тагиле будут продолжены. Сроки окончания строительства УСМ неоднократно переносил, сейчас компания получила финансирование.