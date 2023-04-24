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В Нижнем Тагиле до конца года перекроют движение транспорта на Октябрьской революции

24 апреля 2023, 10:41
Фото: 1MI
С 26 апреля по 30 декабря в Нижнем Тагиле будет перекрыта часть улицы Октябрьской революции для ремонта дороги.

Работы по ремонту дорожного полотна от пересечения улицы Октябрьской революции с улицей Циолковского до улицы Газетная будет проводить ООО «Уралстроймонтаж» в рамках контракта, заключенного с администрацией Нижнего Тагила.

Схема организации движения транспорта уже согласована с Управлением городским хозяйством, копия будет направлена в ГИБДД. До 26 апреля подрядчику необходимо установить необходимые дорожные знаки.

Напомним, работы на путепроводе на улице Циолковского в Нижнем Тагиле будут продолжены. Сроки окончания строительства УСМ неоднократно переносил, сейчас компания получила финансирование.

Работы по реконструкции моста на Циолковского продолжат в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Перекрытие дорог#Октябрьской революции#Транспорт#Ремонт#Ремонт дорог#Эксклюзив
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