В Нижнем Тагиле на Новой Кушве вырубают деревья для чистки леса

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В редакцию TagilCity.ru обратилось несколько жителей Нижнего Тагила, обеспокоенных тем, что в черте города начали вырубать лес. Они считают, что это негативно отразится на экологии.
У набережной в районе Новой Кушвы начали вырубать леса, — написал подписчик TagilCity.ru и прислал видеозапись.
Однако в администрации города пояснили, что там производится санитарно-оздоровительная рубка леса, это необходимо по законодательству Российской Федерации. Работы проводят в соответствии с Лесохозяйственным регламентом городских лесов Нижнего Тагила в рамках муниципального контракта.
Это мероприятия по уходу за лесами, вывозится тонкомер — деревья, не превышающие определенного диаметра. Делается это с целью улучшения породного состава леса. В рамках данного контракта также будут организованы противопожарные мероприятия: расчистка просек от древесной поросли и установка предупредительных аншлагов, чтобы лес не горел, — рассказали редакции TagilCity.ru в отделе по экологии и природопользованию Нижнего Тагила.