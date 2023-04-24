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В Нижнем Тагиле на Новой Кушве вырубают деревья для чистки леса

24 апреля 2023, 13:09
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на Новой Кушве подрядная организация начала чистку леса от тонкомера с целью улучшения породного состава деревьев.

В редакцию TagilCity.ru обратилось несколько жителей Нижнего Тагила, обеспокоенных тем, что в черте города начали вырубать лес. Они считают, что это негативно отразится на экологии.

У набережной в районе Новой Кушвы начали вырубать леса, — написал подписчик TagilCity.ru и прислал видеозапись.
Видео: TagilCity.ru

Однако в администрации города пояснили, что там производится санитарно-оздоровительная рубка леса, это необходимо по законодательству Российской Федерации. Работы проводят в соответствии с Лесохозяйственным регламентом городских лесов Нижнего Тагила в рамках муниципального контракта.

Это мероприятия по уходу за лесами, вывозится тонкомер — деревья, не превышающие определенного диаметра. Делается это с целью улучшения породного состава леса. В рамках данного контракта также будут организованы противопожарные мероприятия: расчистка просек от древесной поросли и установка предупредительных аншлагов, чтобы лес не горел, — рассказали редакции TagilCity.ru в отделе по экологии и природопользованию Нижнего Тагила.
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