Водитель автобуса в Екатеринбурге получил штраф за опасное вождение

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
На Посадской улице, где была пробка, мужчина свернул с левой полосы вправо, несмотря на то, что стояли дорожные знаки, означающие, что ехать можно только налево или прямо, пишет Е1.
Данный маневр попал на запись видеорегистратора. Через некоторое время водитель был вызван в ГИБДД, где на него составили протокол за грубое нарушение правил дорожного движения и выписали штраф.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле у водителей автобусов были выявлены многочисленные нарушения во время вождения в виде разговоров по телефону, использования общественного транспорта при наличии неисправностей, непристегивания ремнями безопасности и другие.