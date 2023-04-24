TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 03:59

Updated Сегодня, 03:59

Изображение материала

Водитель автобуса в Екатеринбурге получил штраф за опасное вождение

24 апреля 2023, 03:59
Фото: 1MI
Водитель рейсового автобуса в Екатеринбурге был оштрафован за серьезное нарушение ПДД.

На Посадской улице, где была пробка, мужчина свернул с левой полосы вправо, несмотря на то, что стояли дорожные знаки, означающие, что ехать можно только налево или прямо, пишет Е1.

Данный маневр попал на запись видеорегистратора. Через некоторое время водитель был вызван в ГИБДД, где на него составили протокол за грубое нарушение правил дорожного движения и выписали штраф.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле у водителей автобусов были выявлены многочисленные нарушения во время вождения в виде разговоров по телефону, использования общественного транспорта при наличии неисправностей, непристегивания ремнями безопасности и другие.

Водители автобусов в Нижнем Тагиле массово нарушают правила дорожного движения
Узнать подробнее
Читайте также:
Миллион рублей штрафа за взятку заплатит инспектор ДПС из Верхней ПышмыВодителю, задавившему кота в селе под Нижним Тагилом, грозит штрафЖители Серова нарвались на штраф за перевозку груза без разрешения
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Штраф#Нарушение ПДД#ГИБДД#Пробка#Дорога#Видеорегистратор#Происшествия
Подпишитесь
Чиновники и депутаты Нижнего Тагила пинали, стреляли и убегали
22 апреля 04:00
Семь тонн зараженных паразитами киви из Ирана найдены в Свердловской области
Вчера, 05:22
Садоводы выкинули пятерых щенков породы хаски в саду под Нижним Тагилом
Вчера, 07:29
Подорожание газа может произойти из-за изменений ценообразования ради «Газпрома»
Вчера, 17:21
Нетрезвая екатеринбурженка скандалила в такси и обвиняла водителя в изнасиловании
Вчера, 08:02
Чиновницы подрались из-за внеплановой задачи в Североуральске
22 апреля 08:00