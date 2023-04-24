Возбуждено уголовное дело после наезда самокатчика на пенсионерку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:33
После оглашения случая в средствах массовой информации председатель Следственного комитета поручил начальству свердловского СК провести проверку, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
У женщины оказалось четыре перелома, и ей пришлось перенести несколько хирургических вмешательств.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Напомним, 3 апреля 2023 года в Екатеринбурге мальчик, ехавший на самокате, пострадал в результате столкновения с автомобилем. Инцидент произошел около торгового центра «Дирижабль».