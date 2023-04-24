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Возбуждено уголовное дело после наезда самокатчика на пенсионерку в Екатеринбурге

24 апреля 2023, 03:33
Фото: 1MI
В СК возбудили уголовное дело после того, как в СМИ появилась информация о пострадавшей 71-летней женщины в результате наезда на нее подростка, ехавшего на самокате. Инцидент произошел в октябре 2022 года.

После оглашения случая в средствах массовой информации председатель Следственного комитета поручил начальству свердловского СК провести проверку, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

У женщины оказалось четыре перелома, и ей пришлось перенести несколько хирургических вмешательств.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Напомним, 3 апреля 2023 года в Екатеринбурге мальчик, ехавший на самокате, пострадал в результате столкновения с автомобилем. Инцидент произошел около торгового центра «Дирижабль».

Из-за сексуального насилия над подростками в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Уголовное дело#Дети#СК#Проверка#Подросток#Пенсионерка#Самокат#Наезд#Травмы#Больница#Происшествия
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