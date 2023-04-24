Возбуждено уголовное дело после наезда самокатчика на пенсионерку в Екатеринбурге

В СК возбудили уголовное дело после того, как в СМИ появилась информация о пострадавшей 71-летней женщины в результате наезда на нее подростка, ехавшего на самокате. Инцидент произошел в октябре 2022 года.

После оглашения случая в средствах массовой информации председатель Следственного комитета поручил начальству свердловского СК провести проверку, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области. У женщины оказалось четыре перелома, и ей пришлось перенести несколько хирургических вмешательств. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Напомним, 3 апреля 2023 года в Екатеринбурге мальчик, ехавший на самокате, пострадал в результате столкновения с автомобилем. Инцидент произошел около торгового центра «Дирижабль». Из-за сексуального насилия над подростками в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело Узнать подробнее