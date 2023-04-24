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Юрист обманул жителя Екатеринбурга на 46 тысяч рублей

24 апреля 2023, 10:02
Фото: 1MI
Юрист из Екатеринбурга под предлогом оказания юридических услуг «развел» своего клиента на деньги.

Мужчине вынесли приговор за мошенничество. Известно, что юрист родом из Невьянска и ему 39 лет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие полагает, что 6 апреля прошлого года он ввел потерпевшего в заблуждение относительно имеющихся у него навыков о банкротстве физических лиц. Он убедил клиента, что он должен заплатить за эти услуги 40 тысяч рублей. Что мужчина и сделал, переведя деньги на карту сожительницы юриста.

В июне этого же года он убедил потерпевшего внести еще шесть тысяч рублей. После этого он намеренно не предпринимал никаких мер для выполнения взятых на себя обязательств. А вместо совершения сделки банкротства все деньги он присвоил себе и потратил.

В результате юрист назначили 470 часов обязательных работ.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Деньги#Юрист#Бнкротство#Происшествия
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