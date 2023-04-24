Юрист обманул жителя Екатеринбурга на 46 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Мужчине вынесли приговор за мошенничество. Известно, что юрист родом из Невьянска и ему 39 лет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Следствие полагает, что 6 апреля прошлого года он ввел потерпевшего в заблуждение относительно имеющихся у него навыков о банкротстве физических лиц. Он убедил клиента, что он должен заплатить за эти услуги 40 тысяч рублей. Что мужчина и сделал, переведя деньги на карту сожительницы юриста.
В июне этого же года он убедил потерпевшего внести еще шесть тысяч рублей. После этого он намеренно не предпринимал никаких мер для выполнения взятых на себя обязательств. А вместо совершения сделки банкротства все деньги он присвоил себе и потратил.
В результате юрист назначили 470 часов обязательных работ.