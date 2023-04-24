Защитить бизнес-счета от блокировки помогут современные сервисы

В настоящее время вести бизнес без использования банковских счетов не представляется возможным, ведь через них проходят все финансовые операции. Однако все чаще перед предпринимателями встает проблема их блокировки.

Эксперты призывают владельцев бизнеса проанализировать и свести к минимуму риски блокировки счетов, пишет newsnn.ru. Причины блокировки разнообразны – неправомерные операции, несоблюдение законодательства, подозрение в отмывании денежных средств. Банки непрерывно анализируют активность своих клиентов, чтобы при выявлении подозрительных операций своевременно заблокировать счет до момента прояснения ситуации. Среди причин заморозки активов также стоит упомянуть нарушение налоговых или иных нормативных требований. В случае блокировки счетов клиентам банка часто требуется помощь юриста, что подразумевает дополнительные расходы. Чтобы не допустить блокировки, специалисты рекомендуют прибегать к помощи специальных сервисов и инструментов. Соответствующие услуги потребителям предлагают многие банки. Так, банк «Открытие» запустил сервис «Бизнес-мониторинг», а Сбербанк – «Сбербанк Бизнес Онлайн». Одну из самых новых версий разработал Модульбанк. Создатели сервиса «Белый бизнес» позаботились о расширенном анализе данных и распознавании различных типов транзакций. Предложенный Модульбанком инструмент помогает бизнесменам проанализировать риски и обнаружить проблемы, которые в перспективе могут привести к заморозке счета или многочисленным проверкам. Также «Белый бизнес» дает возможность проверить контрагентов или деловых партнеров. Создатели таких программ регулярно внедряют новые алгоритмы, чтобы соответствовать актуальным требованиям, выдвигаемым банками. Так, в 2022 году сервис «Белый бизнес» был обновлен в соответствии с новыми правилами регулятора российской банковской системы. Специалисты призывают владельцев компаний использовать несколько источников информации, обращаться к финансовым экспертам, чтобы объективно оценить собственное деловое положение и избежать блокировки счетов.