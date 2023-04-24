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Зажавшему пешехода между машинами водителю из Екатеринбурга вынесен приговор

24 апреля 2023, 09:42
Фото: 1MI
Два года тюрьмы дали виновнику ДТП со смертельным исходом в центре Екатеринбурга.

Два года тюрьмы назначили виновнику ДТП на улице Восточная. В результате того ЧП скончался 31-летний пешеход, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что 11 июня прошлого года примерно в полночь мужчина ехал на авто Hyundai Solaris. Он ехал на улицу Куйбышева со стороны улицы Малышева.

Согласно ПДД, он должен был уступить дорогу встречным машинам. Но не сделал этого, выехал на встречку и столкнулся с машиной такой же марки. В результате второй Hyundai вылетел за пределы проезжей части и наехал на 31-летнего мужчину-пешехода. Пострадавшего зажало между Hyundai Solaris и стоящим на тротуаре Кia Rio.

Пешехода госпитализировали, но он скончался в больнице. Теперь виновнику назначили наказание - два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Приговор#Суд#ДТП#Авария#Происшествия
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