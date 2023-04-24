Зажавшему пешехода между машинами водителю из Екатеринбурга вынесен приговор

Согласно ПДД, он должен был уступить дорогу встречным машинам. Но не сделал этого, выехал на встречку и столкнулся с машиной такой же марки. В результате второй Hyundai вылетел за пределы проезжей части и наехал на 31-летнего мужчину-пешехода. Пострадавшего зажало между Hyundai Solaris и стоящим на тротуаре Кia Rio.