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Published Сегодня, 11:06

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Житель Нижнего Тагила побил собственный мировой рекорд по отжиманиям

24 апреля 2023, 11:06
Фото: Скрин с видео со страницы Фаниса Хайруллина
Спортсмен и тренер из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин побил свой рекорд по отжиманиям.

По словам самого спортсмена, для него это очередная победа над собой. 12 февраля 2023 года он совершил отжимания на тыльной стороне вывернутых кистей рук 46 раз за одну минуту, а теперь он же побил этот рекорд, отжавшись 48 раз.

За 1 минуту 30 секунд получилось сделать 58 отжиманий, так я отжимаюсь крайне редко, - сказал Фанис Хайруллин.

Также он добавил, что повторять свой опыт спортсменам, не имеющим соответственной подготовки, он не рекомендует. Это связано с тем, что такие отжимания требуют, чтобы у спортсмена был развитый и гибкий кистевой состав. Без этого существует риск получить травму.

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