Житель Нижнего Тагила побил собственный мировой рекорд по отжиманиям

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
По словам самого спортсмена, для него это очередная победа над собой. 12 февраля 2023 года он совершил отжимания на тыльной стороне вывернутых кистей рук 46 раз за одну минуту, а теперь он же побил этот рекорд, отжавшись 48 раз.
За 1 минуту 30 секунд получилось сделать 58 отжиманий, так я отжимаюсь крайне редко, - сказал Фанис Хайруллин.
Также он добавил, что повторять свой опыт спортсменам, не имеющим соответственной подготовки, он не рекомендует. Это связано с тем, что такие отжимания требуют, чтобы у спортсмена был развитый и гибкий кистевой состав. Без этого существует риск получить травму.