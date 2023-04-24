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Житель поселка под Нижним Тагилом попал под суд за оскорбление полицейского

24 апреля 2023, 14:02
Фото: 1MI
Унизительное высказывание в адрес сотрудницы полиции высказал 58-летний мужчина в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом. Теперь ему предстоит предстать перед судом.

Мужчину будут судить по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Следствие полагает, что 20 января мужчина вернулся из командировки и распивал алкоголь с соседкой.

Примерно в обед он вместе с соседкой и ее мамой вышел на улицу, где они встретили начальника и инспектора отделения по делам несовершеннолетних отдела МУ МВД России «Нижнетагильское».

Полицейские представились и пригласили женщину в отделение для беседы. А мужчина, услышав приглашение, стал ругаться. Тогда полицейская попросила прекратить его выражаться нецензурно, но он продолжил.

Более того, он намеренно высказал публично унизительную оценку личности полицейского. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теперь тагильчанину грозит штраф в размере до сорока тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Полиция#Оскорбление#Пьяные посиделки#Полицейские#Происшествия
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