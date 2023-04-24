Житель Тагила на вечеринке в честь дня рождения убил приревновавшую его сожительницу

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Мужчине 44 года. Следствие полагает, что 21 ноября прошлого года он и его сожительница, которая младше его на три года, находились в квартире по улице Энтузиастов и пили алкоголь в честь его предстоящего дня рождения.
Ночью они поссорились, потому что женщина стала высказывать ему оскорбления из-за того, что приревновала. Тогда мужчина взялся за нож, который воткнул в грудь возлюбленной. Он повредил ей легкое.
После этого он не вызвал скорую и лег спать, а женщина скончалась. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.