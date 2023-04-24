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Житель Тагила на вечеринке в честь дня рождения убил приревновавшую его сожительницу

24 апреля 2023, 13:15
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле мужчина убил свою сожительницу, которая выказала ему претензии в связи с ревностью к нему. Все произошло во время пьяных посиделок в преддверии его дня рождения.

Мужчине 44 года. Следствие полагает, что 21 ноября прошлого года он и его сожительница, которая младше его на три года, находились в квартире по улице Энтузиастов и пили алкоголь в честь его предстоящего дня рождения.

Ночью они поссорились, потому что женщина стала высказывать ему оскорбления из-за того, что приревновала. Тогда мужчина взялся за нож, который воткнул в грудь возлюбленной. Он повредил ей легкое.

После этого он не вызвал скорую и лег спать, а женщина скончалась. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Житель Нижнего Тагила убил сожительницу и спрятал тело в подполе дома
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#Ревность#Нож#Убийство#Тюрьма#Сожители#Криминал#Нижний Тагил#Елена Озерова
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