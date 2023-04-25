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32 человека заболели корью с начала года в Свердловской области

25 апреля 2023, 11:01
Фото: 1MI
За четыре месяца 2023 года в Свердловской области корью заболели 32 человека.

Большинство болеющих – люди, приехавшие из стран ближнего зарубежья, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Свердловской области с начала года корью заболели 32 человека. Им вовремя оказали медпомощь. Из больниц из выписывают только после полного выздоровления.

Также еще 13 человек прямо сейчас находятся в больницах с подозрением на корь. У них взяты анализа, они ожидают результатов.

Санврачи отметили, что, если человек подозревает у себя корь, ему надо незамедлительно обратиться к медикам. А самым надежным способом защиты от этой болезни по сей день остается вакцинация.

Об осложнении ситуации с корью в России сообщили в Роспотребнадзоре
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#Елена Озерова#Свердловская область#Корь#Болезнь#Больницы#Происшествия
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