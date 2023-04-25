32 человека заболели корью с начала года в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Большинство болеющих – люди, приехавшие из стран ближнего зарубежья, сообщили в Роспотребнадзоре.
В Свердловской области с начала года корью заболели 32 человека. Им вовремя оказали медпомощь. Из больниц из выписывают только после полного выздоровления.
Также еще 13 человек прямо сейчас находятся в больницах с подозрением на корь. У них взяты анализа, они ожидают результатов.
Санврачи отметили, что, если человек подозревает у себя корь, ему надо незамедлительно обратиться к медикам. А самым надежным способом защиты от этой болезни по сей день остается вакцинация.