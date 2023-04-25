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400 пьяных и без прав водителей были задержаны за 4 дня в Свердловской области

25 апреля 2023, 04:19
Фото: УГИБДД по Свердловской области
400 водителей в нетрезвом состоянии и без прав были выявлены в течение четырех дней. Проверка проводилась с 20 по 23 апреля 2023 года.

Ночью 23 апреля 2023 года в Березовском был задержан 23-летний водитель иномарки Hyundai. Результаты освидетельствования показали, что молодой человек был нетрезв. В отношении него был составлен административный протокол, а автомобиль увезли на спецстоянку, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В селе Бакряж был остановлен 20-летний мотоциклист, ехавший без шлема. Также оказалось, что он был нетрезв и не имеет водительских прав. По его словам, он употребил алкоголь после работы и решил съездить к своим друзьям в соседнюю деревню. Мотоцикл был отправлен на спецстоянку, а молодой человек задержан до рассмотрения административного дела в суде.

В селе Бутка Талицкого района 25-летний водитель, заметив сотрудников ДПС, попытался скрыться, однако всё равно был пойман. Кроме него, в автомобиле ехал его брат. И пассажир, и водитель оказались в состоянии алкогольного опьянения. На водителя был составлен административный протокол.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Ночью 20 апреля в Арамиле сотрудниками ДПС был остановлен 25-летний водитель Daewoo Nexia, который оказался в нетрезвом состоянии и не имел водительского удостоверения. Также ночью 23 апреля на трассе Арамиль — Андреевка был задержан пьяный 34-летний житель деревни Космаково, управлявший Daewoo Nexia.

Ночью 22 апреля в Серове был остановлен водитель автомобиля «Москвич 21412», в котором ехали пятеро пассажиров. От освидетельствования на алкогольное опьянения водитель отказался. В отношении него был составлен административный протокол.

В Краснотурьинске 43-летний водитель не стал останавливаться по просьбе полицейских, а остановился, когда увидел, что его преследуют. Во время освидетельствования он попытался сбежать. В результате оказалось, что мужчина был нетрезв. На него был составлен административный протокол, а на следующий день суд назначил ему штраф.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был оштрафован водитель пассажирского автобуса за нарушение правил вождения.

Водитель автобуса в Екатеринбурге получил штраф за опасное вождение
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Полиция#Суд#Штраф#ГИБДД#Нарушения#Водители#Общество
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