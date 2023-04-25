400 пьяных и без прав водителей были задержаны за 4 дня в Свердловской области

В селе Бакряж был остановлен 20-летний мотоциклист, ехавший без шлема. Также оказалось, что он был нетрезв и не имеет водительских прав. По его словам, он употребил алкоголь после работы и решил съездить к своим друзьям в соседнюю деревню. Мотоцикл был отправлен на спецстоянку, а молодой человек задержан до рассмотрения административного дела в суде.