800 тысяч рублей суд взыскал с Минфина за незаконное преследование свердловчанки

Через пять месяцев в деле стал фигурировать подозреваемый - начальник отдела льгот и субсидий предприятия Ольга М. Было возбуждено дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ. Для рассмотрения оно поступило в суд. Однако в августе 2021 года уголовное преследование Ольги М. было прекращено в связи с ее непричастностью к тем хищениям.