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800 тысяч рублей суд взыскал с Минфина за незаконное преследование свердловчанки

25 апреля 2023, 09:24
Фото: 1MI
Минфину предстоит заплатить 800 тысяч рублей по решению суда за то, что они преследовали жительницу Свердловской области.

В мае 2019 года следственный отдел МО МВД «Краснотурьинский» возбудил уголовное дело по факту хищения 150 бюджетных средств Управления коммунальным хозяйством города Карпинска. Следствие тогда установило, что их похищал сотрудник организации с 2014 по 2018 годы.

Через пять месяцев в деле стал фигурировать подозреваемый - начальник отдела льгот и субсидий предприятия Ольга М. Было возбуждено дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ. Для рассмотрения оно поступило в суд. Однако в августе 2021 года уголовное преследование Ольги М. было прекращено в связи с ее непричастностью к тем хищениям.

Тогда Ольга пошла в суд и потребовала финансово компенсировать ей моральные страдания, которые она перенесла из-за уголовного преследования. Она отмечала, что все это продолжалось около трех лет.

В суде она потребовала от Министерства финансов три миллиона рублей. Иск частично удовлетворили, дав женщине 200 тысяч рублей. В последствии размер компенсации был увеличен до 800 тысяч рублей.

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#Елена Озерова#Суд#Преследование#Уголовное дело#Свердловская область#Происшествия
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