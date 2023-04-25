800 тысяч рублей суд взыскал с Минфина за незаконное преследование свердловчанки

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В мае 2019 года следственный отдел МО МВД «Краснотурьинский» возбудил уголовное дело по факту хищения 150 бюджетных средств Управления коммунальным хозяйством города Карпинска. Следствие тогда установило, что их похищал сотрудник организации с 2014 по 2018 годы.
Через пять месяцев в деле стал фигурировать подозреваемый - начальник отдела льгот и субсидий предприятия Ольга М. Было возбуждено дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ. Для рассмотрения оно поступило в суд. Однако в августе 2021 года уголовное преследование Ольги М. было прекращено в связи с ее непричастностью к тем хищениям.
Тогда Ольга пошла в суд и потребовала финансово компенсировать ей моральные страдания, которые она перенесла из-за уголовного преследования. Она отмечала, что все это продолжалось около трех лет.
В суде она потребовала от Министерства финансов три миллиона рублей. Иск частично удовлетворили, дав женщине 200 тысяч рублей. В последствии размер компенсации был увеличен до 800 тысяч рублей.