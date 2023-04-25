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Дорога перекрыта из-за лесного пожара в Свердловской области

25 апреля 2023, 13:18
Фото: 1MI
На свердловской трассе между Нижней Синячихой и Ирбитом перекрыто движение. Это сделали сотрудники ГИБДД из-за пожара в лесу.

Ограничения инспекторы ввели на четырехкиллометровом участке автодороги (с 31 по 35 км), сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Отмечается, что на этом участке наблюдается сильное задымление. Из-за этого значительно снижена видимость на дороге, поэтому проезд по этому участку дороги небезопасен.

Автомобилистов просят ехать в объезд по дороге Коптелово — Костино — Невьянское.

Напомним, что в связи с возможными пожарами в лесах в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение на 26 и 27 апреля о 4 классе горимости леса по 5-балльной региональной шкале.

Экстренное предупреждение из-за лесных пожаров объявлено в Свердловской области
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#Елена Озерова#Свердловская область#Пожар#Трасса#Инспекторы#ГИБДД#Лес#Происшествия
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