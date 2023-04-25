Дорога перекрыта из-за лесного пожара в Свердловской области

Ограничения инспекторы ввели на четырехкиллометровом участке автодороги (с 31 по 35 км), сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.



Отмечается, что на этом участке наблюдается сильное задымление. Из-за этого значительно снижена видимость на дороге, поэтому проезд по этому участку дороги небезопасен.