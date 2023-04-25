Дорога перекрыта из-за лесного пожара в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Ограничения инспекторы ввели на четырехкиллометровом участке автодороги (с 31 по 35 км), сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.
Отмечается, что на этом участке наблюдается сильное задымление. Из-за этого значительно снижена видимость на дороге, поэтому проезд по этому участку дороги небезопасен.
Автомобилистов просят ехать в объезд по дороге Коптелово — Костино — Невьянское.
Напомним, что в связи с возможными пожарами в лесах в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение на 26 и 27 апреля о 4 классе горимости леса по 5-балльной региональной шкале.