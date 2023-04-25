Двое детей травмированы в ДТП с участием трех автомобилей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
34-летняя женщина, ехавшая за рулем автомобиля Hyundai Solaris, столкнулась со Škoda Karoq, которым управлял 39-летний мужчина. В результате столкновения Škoda отбросило на автомобиль Opel Corsa, водителем которого являлась 27-летняя девушка, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В случившейся аварии пострадали четырехмесячная девочка и ее четырехлетняя сестра. Девочкам диагностировали травмы головы. Дети ехали в детском автокресле и автолюльке в иномарке Opel.
По словам женщины, которая управляла автомобилем Hyundai, она не заметила Škoda Karoq перед аварией. На месте происшествия работали сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское». По результатам освидетельствования все водители в момент ДТП были трезвы. Окончательная причина дорожной аварии будет установлена в процессе сознания.
Напомним, 25 апреля 2023 года на трассе Богданович — Сухой Лог произошла авария с участием пассажирского автобуса и мотоцикла, в результате которой погиб мотоциклист.