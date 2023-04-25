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Двое детей травмированы в ДТП с участием трех автомобилей в Нижнем Тагиле

25 апреля 2023, 17:07
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Двое детей пострадали в дорожной аварии с участием трех автомобилей в Нижнем Тагиле. ДТП произошло вечером 25 апреля 2023 года на Газетной улице.

34-летняя женщина, ехавшая за рулем автомобиля Hyundai Solaris, столкнулась со Škoda Karoq, которым управлял 39-летний мужчина. В результате столкновения Škoda отбросило на автомобиль Opel Corsa, водителем которого являлась 27-летняя девушка, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В случившейся аварии пострадали четырехмесячная девочка и ее четырехлетняя сестра. Девочкам диагностировали травмы головы. Дети ехали в детском автокресле и автолюльке в иномарке Opel.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

По словам женщины, которая управляла автомобилем Hyundai, она не заметила Škoda Karoq перед аварией. На месте происшествия работали сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское». По результатам освидетельствования все водители в момент ДТП были трезвы. Окончательная причина дорожной аварии будет установлена в процессе сознания.

Напомним, 25 апреля 2023 года на трассе Богданович — Сухой Лог произошла авария с участием пассажирского автобуса и мотоцикла, в результате которой погиб мотоциклист.

Мотоциклист погиб в ДТП с пассажирским автобусом на свердловской трассе
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Дети#Нижний Тагил#Свердловская область#Авария#Полиция#Пострадавшие#Автомобиль#Происшествия
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