Двое детей травмированы в ДТП с участием трех автомобилей в Нижнем Тагиле

По словам женщины, которая управляла автомобилем Hyundai, она не заметила Škoda Karoq перед аварией. На месте происшествия работали сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское». По результатам освидетельствования все водители в момент ДТП были трезвы. Окончательная причина дорожной аварии будет установлена в процессе сознания.