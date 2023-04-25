Двухлетний ребенок застрял в сейфе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:00
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Все это произошло в одном из домов по улице Белинского. Мальчик закрыл за собой сейф-дверь одного из помещений на 8 этаже, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
Прибывшие спасатели выяснили, что смогут попасть к ребенку через окошко, закрытое металлической решеткой. Они достали спецоборудование, залезли внутрь помещения и забрали ребенка, которого передали матери. Он не пострадал.
Также сотрудники МЧС напомнили о важности внимательного присмотра за малышами. Рядом с ними не стоит хранить опасных предметов и не допускать нахождения их рядом с самозахлопывающимися дверями.