Двухлетний ребенок застрял в сейфе в Екатеринбурге

Все это произошло в одном из домов по улице Белинского. Мальчик закрыл за собой сейф-дверь одного из помещений на 8 этаже, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.



Прибывшие спасатели выяснили, что смогут попасть к ребенку через окошко, закрытое металлической решеткой. Они достали спецоборудование, залезли внутрь помещения и забрали ребенка, которого передали матери. Он не пострадал.