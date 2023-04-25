Экстренное предупреждение из-за лесных пожаров объявлено в Свердловской области

Муниципалитетам региона рекомендовано проведение превентивных мероприятий для недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций. Необходимо привести в готовность резервную пожарную технику, подтопить неиспользуемые торфяные поля, продолжить объезд ЛЭП в лесных массивах и обеспечить уход за противопожарными минерализованными полосами вокруг коллективных садов и населенных пунктов.