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Экстренное предупреждение из-за лесных пожаров объявлено в Свердловской области

25 апреля 2023, 11:58
Фото: 1MI
26 и 27 апреля в отдельных районах Свердловской области объявлено экстренное предупреждение о 4 классе горимости леса по 5-балльной региональной шкале.

В связи с этим возможны воспламенения лесов и строений, помутнение воздуха, распространение опасных дымов, тепловые удары.

Муниципалитетам региона рекомендовано проведение превентивных мероприятий для недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций. Необходимо привести в готовность резервную пожарную технику, подтопить неиспользуемые торфяные поля, продолжить объезд ЛЭП в лесных массивах и обеспечить уход за противопожарными минерализованными полосами вокруг коллективных садов и населенных пунктов.

Жителям региона запрещено сжигать сухую траву. В местах въезда в лес нужно организовать контрольно-пропускные пункты, ограничить въезд транспортных средств и посещение людьми.

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#Свердловская область#Пожар#Экстренное предупреждение#Лес#Общество#Евгения Сафина
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