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Евгений Куйвашев поручил провести заседание КЧС в поселке Сосьва

25 апреля 2023, 17:47
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провести КЧС в поселке Сосьва, где разгорелся крупный пожар 25 апреля 2023 года.

Огонь полыхнул сразу в нескольких строениях. В тушении задействованы 60 человек 14 единиц спецтехники, в числе которой присутствует вертолет МИ-8, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Также по поручению главы региона в поселок направлены замгубернатора Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев для координации работы на месте и оказания помощи в ликвидации возгорания.

Те же поручения Куйвашев дал в связи с другими пожарами в области. Кроме того, он велел мобилизовать все службы, которые находятся в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области. В ближайшее время будет поставлен вопрос о материальной поддержке всех пострадавших от пожара.

Также в Сосьве в связи с распространением возгорания установлен режим ЧС. В настоящий момент от огня пострадало 50 построек.

Напомним, 25 апреля 2023 года в поселке Висим разгорелся пожар в нескольких жилых строениях.

Пожар в нескольких домах разгорелся в поселке Висим под Нижним Тагилом
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#Елизавета Зиборова#Пожар#Возгорание#Режим ЧС#МЧС#Тушение#Губернатор#Поручение#Евгений Куйвашев#Происшествия#Свердловская область#Сосьва
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