Евгений Куйвашев поручил провести заседание КЧС в поселке Сосьва

Те же поручения Куйвашев дал в связи с другими пожарами в области. Кроме того, он велел мобилизовать все службы, которые находятся в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области. В ближайшее время будет поставлен вопрос о материальной поддержке всех пострадавших от пожара.