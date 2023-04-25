Евгений Куйвашев поручил провести заседание КЧС в поселке Сосьва

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
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Updated Сегодня, 17:47
Огонь полыхнул сразу в нескольких строениях. В тушении задействованы 60 человек 14 единиц спецтехники, в числе которой присутствует вертолет МИ-8, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Также по поручению главы региона в поселок направлены замгубернатора Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев для координации работы на месте и оказания помощи в ликвидации возгорания.
Те же поручения Куйвашев дал в связи с другими пожарами в области. Кроме того, он велел мобилизовать все службы, которые находятся в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области. В ближайшее время будет поставлен вопрос о материальной поддержке всех пострадавших от пожара.
Также в Сосьве в связи с распространением возгорания установлен режим ЧС. В настоящий момент от огня пострадало 50 построек.
Напомним, 25 апреля 2023 года в поселке Висим разгорелся пожар в нескольких жилых строениях.