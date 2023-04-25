Глава РЭО Буцаев: Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о РОП

Буцаев выразил мнение о том, что сфера обращения с ТКО станет в конечном итоге доступной и более прозрачной для добросовестных предприятий, которые соблюдают принципы экономики замкнутого цикла. Ожидается, что новая модель РОП будет запущена в России 1 января следующего года.