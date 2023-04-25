Глава РЭО Буцаев: Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о РОП

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Он пояснил, что совершенствование модели РОП позволит привлечь в отрасль по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) необходимые финансы для открытия недостающих мощностей по утилизации. Буцаев проинформировал о том, что речь идет об объеме в 17,6 миллиона тонн, пишет inkazan.ru.
С принятием документа будет усовершенствована система РОП, и в итоге вдвое сократится общий объем захоронения ТКО. Буцаев напомнил о том, что это одна из национальных целей в рамках перехода страны на экономику замкнутого цикла. Глава РЭО назвал механизм РОП (средства экосбора) гарантией возврата денег, вложенных в создание утилизирующих ТКО предприятий.
«При существующем администрировании сумма поступающего экосбора составляет 5,1 миллиарда в год, на эти деньги невозможно построить 17,6 миллиона тонн мощностей, требуемых для выполнения показателя в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла” к 2030 году», - подчеркнул Буцаев.
В списке предложенных авторами инициативы мер: перенос ответственности на производителей упаковки, введение коэффициентов экологичности, формирование реестра проверенных утилизаторов и производителей товаров, а также повышение нормативов утилизации упаковки до 100-процентной отметки.
Буцаев выразил мнение о том, что сфера обращения с ТКО станет в конечном итоге доступной и более прозрачной для добросовестных предприятий, которые соблюдают принципы экономики замкнутого цикла. Ожидается, что новая модель РОП будет запущена в России 1 января следующего года.
С принятием документа отрасли утилизации ТКО можно будет рассчитывать на получение необходимых ей финансовых ресурсов: посредством заключения прямых договоров с товаропроизводителями и благодаря поступлению экосбора.
Открытие недостающих мощностей по утилизации 17,6 миллиона тонн отходов предполагает создание 19 тысяч рабочих мест. Открытие новых предприятий даст новые рабочие места в смежных сферах, включая производство более экологичной продукции и обработку ТКО.
Если РОП не усовершенствовать, в России начнет расти число полигонов и незаконных мусорных свалок. Размер тарифа на вывоз ТКО при этом вырастет в связи с малыми объемами средств, выплачиваемых отечественными производителями в рамках экосбора.