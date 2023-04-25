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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — необходимый инструмент для регулирования оплаты труда и выплаты пособий, связанных с профессиональной деятельностью гражданина. Это тот зарплатный минимум, ниже которого работодатель не может спуститься при месячной оплате труда своему работнику, при условии, что тот отработал по полной ставке.
До 2023 года расчет МРОТ зависел от медианной заработной платы (высчитанный по специальной формуле показатель, который делит доходы россиян на те, что выше, и те, что ниже). С этого года МРОТ зависит от величины прожиточного минимума (трудоспособного населения) и обязан опережать темпы ее роста на три процента.
Также изменилась периодичность обновления МРОТ. Уже в 2022 году он был повышен два раза вместо одного. В 2023 году также запланировано двукратное повышение МРОТ. С 1 января он составляет 16 242 рубля на федеральном уровне. Президент РФ Владимир Путин поручил еще раз индексировать МРОТ до 1 июля 2023 года. Ответственность за это глава государства возложил на председателя правительства Михаила Мишустина.
Предполагается, что МРОТ так же, как и летом 2022 года, будет повышен на 10 процентов, то есть с 16 242 до 17 866 рублей. Конкретная цифра будет известна позже и будет зависеть от уровня реальной инфляции в России.
Средняя зарплата в Нижнем Тагиле по сравнению с 2022 годом выросла почти на 14 процентов. В данный момент она составляет приблизительно 51,5 тысячи рублей. Эти данные приводятся в справке городской администрации.
При этом в числе сфер, где встречаются наиболее высокие зарплаты, научная, техническая. Здесь заработки составляют порядка 78 тысяч рублей. Далее следуют связь и информация (70 тысяч рублей), строительство (60 тысяч рублей), финансы (около 58 тысяч рублей).
Отметим, что в 2022 году Нижний Тагил занял 73-ю строчку в топ-100 российских городов с самой низкой заработной платой. Критерием при этом стала покупка потребительских наборов. Тогда на среднюю зарплату в 41 тысячу рублей можно было купить 2,4 набора. Для сравнения в Москве, которая вошла в первую десятку, можно взять 4,82 набора.
Ожидает ли тагильцев повышение зарплаты? Как сообщают местные СМИ, зарплаты тагильчан, которые трудятся в бюджетной сфере, проиндексируют на 5,5 процента. Зарплаты работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений повысится с 1 октября 2023 года. Такое распоряжение дал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Как уточнили региональные власти, данное повышение проводится для достижения целевых показателей оплаты труда, установленных президентом Владимиром Путиным. Средний уровень зарплаты должен соответствовать уровню среднемесячного дохода в регионе.
С 1 января 2023 года МРОТ в Свердловской области составляет 16 242 рубля, то есть остается на уровне федерального. Однако на территории региона действует районный коэффициент, с учетом которого МРОТ увеличивается до уровня 18 678,30 рубля. Эта информация представлена на сайте Нижнего Тагила.
2022 год в Свердловской области завершился на отметке инфляции 11,83 процента. В целом годовое подорожание коснулось продовольственных товаров, их стоимость повысилась на 9,98 процента. Рост в отношении непродовольственных товаров составил 12,85 процента, услуг — 12,94 процента. Такие данные предоставил Свердловскстат.
Уральские экономисты утверждают, что на фоне ослабления рубля инфляция будет усиливаться.
«Следующий год — продолжение стагнации, — считает финансовый аналитик Виталий Калугин. — Медленное ослабление рубля. Инфляция в районе 10%. Сжатие экономики (ВВП) примерно на 4 — 5%. Инвестиции частного бизнеса исчезнут, так как есть высочайший уровень неопределенности. Страна будет накачиваться напечатанными деньгами на финансирование предприятий ВПК. Эти деньги экономически неэффективны. Развиваться в этих условиях достаточно сложно. Поэтому цель — не терять. Попытаться заработать чуть больше инфляции. Потому что заработать с низкими рисками хотя бы столько будет трудно».