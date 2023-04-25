Также изменилась периодичность обновления МРОТ. Уже в 2022 году он был повышен два раза вместо одного. В 2023 году также запланировано двукратное повышение МРОТ. С 1 января он составляет 16 242 рубля на федеральном уровне. Президент РФ Владимир Путин поручил еще раз индексировать МРОТ до 1 июля 2023 года. Ответственность за это глава государства возложил на председателя правительства Михаила Мишустина.