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Мэр Нижнего Тагила награжден Благодарственным письмом президента РФ

25 апреля 2023, 08:29
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Президент РФ наградил главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева Благодарственным письмом «За активное участие в развитии местного самоуправления в России».

Награду мэру вручили на торжественной церемонии, которая прошла в Екатерининском зале в Москве, сообщает пресс-служба городской администрации.

Письма вручал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Аналогичными благодарственными письмами наградили сопредседателей Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления Ирину Гусеву, мэра Тюмени Руслана Кухарука, исполнительного директора ВАРМСУ Ивана Цецерского и других глав.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Награждение#Мэр#Глава города#Президент#Благодарственное письмо#Политика
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