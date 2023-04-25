Мэр Нижнего Тагила награжден Благодарственным письмом президента РФ

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Награду мэру вручили на торжественной церемонии, которая прошла в Екатерининском зале в Москве, сообщает пресс-служба городской администрации.
Письма вручал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Аналогичными благодарственными письмами наградили сопредседателей Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления Ирину Гусеву, мэра Тюмени Руслана Кухарука, исполнительного директора ВАРМСУ Ивана Цецерского и других глав.