Мотоциклист погиб в ДТП с пассажирским автобусом на свердловской трассе

Водитель пассажирского автобуса ПАЗ, ехавший по маршруту Богданович — Кунарское, при повороте налево столкнулся с мотоциклом, который ехал по встречному направлению. После столкновения мотоцикл загорелся, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.