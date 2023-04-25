Мотоциклист погиб в ДТП с пассажирским автобусом на свердловской трассе

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Водитель пассажирского автобуса ПАЗ, ехавший по маршруту Богданович — Кунарское, при повороте налево столкнулся с мотоциклом, который ехал по встречному направлению. После столкновения мотоцикл загорелся, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Мотоциклист погиб на месте аварии до приезда сотрудников скорой помощи. Полицейские сейчас устанавливают личность погибшего и марку мотоцикла. Также выясняется количество пассажиров в автобусе и наличие пострадавших.
Водителя автобуса доставили в больницу для медицинского осмотра.
На участке автодороги, где произошло ДТП, ограничено транспортное движение. По факту случившегося сотрудники ОВД проводят расследование.
Напомним, 24 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле около остановки «У камня» иномарка влетела в столб, не уступив автомобилю ВАЗ. В результате аварии пострадали молодые люди, ехавшие в отечественной машине.