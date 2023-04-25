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Мотоциклист погиб в ДТП с пассажирским автобусом на свердловской трассе

25 апреля 2023, 16:36
Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция66»
Свердловчанин, ехавший на мотоцикле, погиб в результате столкновения с пассажирским автобусом. Происшествие случилось на трассе Богданович — Сухой Лог 25 апреля 2023 года.

Водитель пассажирского автобуса ПАЗ, ехавший по маршруту Богданович — Кунарское, при повороте налево столкнулся с мотоциклом, который ехал по встречному направлению. После столкновения мотоцикл загорелся, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Видео: Telegram-канал «Госавтоинспекция66»

Мотоциклист погиб на месте аварии до приезда сотрудников скорой помощи. Полицейские сейчас устанавливают личность погибшего и марку мотоцикла. Также выясняется количество пассажиров в автобусе и наличие пострадавших.

Водителя автобуса доставили в больницу для медицинского осмотра.

На участке автодороги, где произошло ДТП, ограничено транспортное движение. По факту случившегося сотрудники ОВД проводят расследование.

Напомним, 24 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле около остановки «У камня» иномарка влетела в столб, не уступив автомобилю ВАЗ. В результате аварии пострадали молодые люди, ехавшие в отечественной машине.

Из-за пожилого гонщика в ДТП пострадали молодые парни в Нижнем Тагиле
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