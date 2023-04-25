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На Радоницу у Центрального кладбища Нижнего Тагила возникла пробка

25 апреля 2023, 08:09
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле 25 апреля в обеденное время наблюдаются некоторые затруднения в дорожном движении на улице Краснознамённая и Кушвинском тракте.

В настоящее время дорожный поток в районе мемориала на кладбище «Рогожино» контролируется сотрудниками дорожной полиции. Наблюдается пробка при повороте на само кладбище. Встречный поток, вместе с тем, достаточно свободный. 

Пробка у Центрального кладбищаПробка у Центрального кладбища
Пробка у Центрального кладбищаПробка у Центрального кладбища
Пробка у Центрального кладбища
Фото: TagilCity.ru

Частично свободно движение на основных перекрестках, которые встречаются автолюбителям по пути на центральное кладбище. Судя по камерам и словам специалистов из ЦООД, дорожное движение не перегружено.

В ГИБДД редакции рассказали, что личный состав Госавтоинспекции в Радоницу ориентирован на обеспечение безопасности дорожного движения.

Сотрудники правопорядка максимально приближены к кладбищам и контролируют дорожную ситуацию, оказывая помощь водителям при возникновении сложностей проезда загруженных участков. Больше всего граждане массовый осуществляют подъезд к «Рогожино». Госавтоинспекция просит оставаться всех взаимовежливыми, при возникновении внештатных ситуаций обращаться к сотрудникам полиции, — рассказали редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД «Нижнетагильское».

Автобусы, судя по словам тагильчан, ходят стабильно, поэтому с тем, чтобы добраться на Центральное кладбище, проблем нет.

Мы доехали быстро, автобусы ходят каждый полчаса. Машин много, людей много, но в целом, нормально, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Ксения.
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Правила дорожного движения#Кладбище#Центральное кладбище#Транспорт#Эксклюзив
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