На Радоницу у Центрального кладбища Нижнего Тагила возникла пробка

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В настоящее время дорожный поток в районе мемориала на кладбище «Рогожино» контролируется сотрудниками дорожной полиции. Наблюдается пробка при повороте на само кладбище. Встречный поток, вместе с тем, достаточно свободный.
Частично свободно движение на основных перекрестках, которые встречаются автолюбителям по пути на центральное кладбище. Судя по камерам и словам специалистов из ЦООД, дорожное движение не перегружено.
В ГИБДД редакции рассказали, что личный состав Госавтоинспекции в Радоницу ориентирован на обеспечение безопасности дорожного движения.
Сотрудники правопорядка максимально приближены к кладбищам и контролируют дорожную ситуацию, оказывая помощь водителям при возникновении сложностей проезда загруженных участков. Больше всего граждане массовый осуществляют подъезд к «Рогожино». Госавтоинспекция просит оставаться всех взаимовежливыми, при возникновении внештатных ситуаций обращаться к сотрудникам полиции, — рассказали редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД «Нижнетагильское».
Автобусы, судя по словам тагильчан, ходят стабильно, поэтому с тем, чтобы добраться на Центральное кладбище, проблем нет.
Мы доехали быстро, автобусы ходят каждый полчаса. Машин много, людей много, но в целом, нормально, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Ксения.