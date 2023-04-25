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Неизвестный расстрелял кота в Нижнем Тагиле

25 апреля 2023, 10:07
Фото: БФ "Клякса" ВКонтакте
С 9 апреля в ветеринарной клинике Екатеринбурга на лечении находится кот, которого неизвестный расстрелял в Нижнем Тагиле. После операции у животного парализована задняя часть тела.

Травмированного кота волонтеры назвали Тагилычем. В его позвоночнике ветеринары обнаружили две пули, одна из которых находилась в спинномозговом канале.

Медики приняли решение о проведении операции и изъяли инородное тело из позвоночника. Сложная и дорогостоящая процедура прошла успешно. Теперь у Тагилыча парализована задняя часть тела, ему необходимо лечение и предстоит длительная реабилитация, пишет БФ «Клякса» ВКонтакте.

Фото: БФ "Клякса" ВКонтакте
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