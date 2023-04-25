Неизвестный расстрелял кота в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Травмированного кота волонтеры назвали Тагилычем. В его позвоночнике ветеринары обнаружили две пули, одна из которых находилась в спинномозговом канале.
Медики приняли решение о проведении операции и изъяли инородное тело из позвоночника. Сложная и дорогостоящая процедура прошла успешно. Теперь у Тагилыча парализована задняя часть тела, ему необходимо лечение и предстоит длительная реабилитация, пишет БФ «Клякса» ВКонтакте.