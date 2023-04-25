Пенсионерке из Екатеринбурга вернули похищенные 200 тысяч рублей

Одна из жертв мошенницы, 87-летняя жительница Ленинского района, рассказала полицейским, что к ней пришла незнакомая женщина и представилась социальным работником. Она сообщила, что в стране будут проводить новую денежную реформу, меняя банкноты на новые. Гостья попросила пенсионерку показать все имеющиеся в доме деньги для того, чтобы якобы переписать номера купюр. На самом деле аферистка подменила банкноты на билеты из «банка приколов». Пострадавшая заметила подмену только через несколько дней. Ущерб составил 200 тысяч рублей.