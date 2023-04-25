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Пенсионерке из Екатеринбурга вернули похищенные 200 тысяч рублей

25 апреля 2023, 05:57
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали мошенницу, которая обманом похищала деньги у пожилых людей. В результате она вернула одной из пострадавших пенсионерок 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в Екатеринбурге задержали 63-летнюю жительницу Челябинской области, которая подозревается в краже денег у пенсионеров. Хищение она совершала под предлогом денежной реформы, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Одна из жертв мошенницы, 87-летняя жительница Ленинского района, рассказала полицейским, что к ней пришла незнакомая женщина и представилась социальным работником. Она сообщила, что в стране будут проводить новую денежную реформу, меняя банкноты на новые. Гостья попросила пенсионерку показать все имеющиеся в доме деньги для того, чтобы якобы переписать номера купюр. На самом деле аферистка подменила банкноты на билеты из «банка приколов». Пострадавшая заметила подмену только через несколько дней. Ущерб составил 200 тысяч рублей.

Подозреваемая в краже денег у пенсионеровПодозреваемая в краже денег у пенсионеров
Подозреваемая в краже денег у пенсионеров
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Она признала свою вину и вернула пенсионерке украденные 200 тысяч рублей.

#Анна Григорьева#Пенсионерка#Кража#Деньги#Криминал#Екатеринбург
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