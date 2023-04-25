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Порезавший ножом 16-летнюю девушку подросток из Березовского признан невменяемым

25 апреля 2023, 06:00
Фото: 1MI
16-летний подросток из Березовского, набросившийся с ножом на девушку в поселке Исток, признан невменяемым.

Невменяемым молодой человек был признан по результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы, пишет «КП-Екатеринбург».

Подростка могут отправить в медучреждение на принудительное лечение. Суд над ним начнется в мае 2023 года.

Напомним, юноша напал с ножом на девушку 2 сентября 2022 года и нанес не менее 11 ударов оружием в голову. В результате нанесенных травм школьница некоторое время находилась в коме. Ранее, 1 сентября, подросток сбежал из дома.

В отношении него было возбуждено уголовное дело. Ему сейчас грозит до 10 лет тюремного заключения.

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