Пожар в нескольких домах разгорелся в поселке Висим под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Обстоятельства возгорания и его площадь в настоящий момент устанавливаются, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарной безопасности. В процессе этой проверки будет оценена деятельность органов свердловского самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров.
Также прокуратура взяла ход проверки на контроль и организовала прием местных жителей, имущество которых пострадало в результате воспламенения.
Напомним, днем 25 апреля 2023 года в поселке Таежный от пожара пострадал 21 дом, 16 из которых — жилые. Было эвакуировано 27 человек, трое из них дети.