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Пожар в нескольких домах разгорелся в поселке Висим под Нижним Тагилом

25 апреля 2023, 15:39
Фото: 1MI
Несколько жилых домов загорелось в поселке Висим под Нижним Тагилом. Пожар вспыхнул днем 25 апреля 2023 года.

Обстоятельства возгорания и его площадь в настоящий момент устанавливаются, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарной безопасности. В процессе этой проверки будет оценена деятельность органов свердловского самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров.

Также прокуратура взяла ход проверки на контроль и организовала прием местных жителей, имущество которых пострадало в результате воспламенения.

Напомним, днем 25 апреля 2023 года в поселке Таежный от пожара пострадал 21 дом, 16 из которых жилые. Было эвакуировано 27 человек, трое из них дети.

21 дом горит в поселке в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Пожар#Происшествия#Свердловская область#Висим#Поселок#Дома#Прокуратура#Возгорание#Нижний Тагил
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