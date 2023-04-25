Пять новых отрядов школьников Нижнего Тагила влились в «Юнармию»

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Уже состоялась церемония посвящения ребят в члены этого общественного движения. Клятву произнесли свыше 50 ребят из школ №№ 7, 25, 32, 36, 45 и 56, рассказали в пресс-службе администрации.
Отмечается, что именно в отрядах «Юнармии» у многих школьников развивается самостоятельность и инициативность. Также они обретают активную гражданскую позицию.
В свободное время юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов, несут вахту памяти, занимаются волонтерством, участвуют в различных мероприятиях города.
Известно, что за достижения отряду гимназии №18 выдали сертификат на поездку и посещение Музея военной техники в Верхней Пышме.