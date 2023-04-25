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Пять новых отрядов школьников Нижнего Тагила влились в «Юнармию»

25 апреля 2023, 12:42
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В рядах «Юнармии» появилось пять новых отрядов, состоящих из школьников из Нижнего Тагила.

Уже состоялась церемония посвящения ребят в члены этого общественного движения. Клятву произнесли свыше 50 ребят из школ №№ 7, 25, 32, 36, 45 и 56, рассказали в пресс-службе администрации.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Отмечается, что именно в отрядах «Юнармии» у многих школьников развивается самостоятельность и инициативность. Также они обретают активную гражданскую позицию.

В свободное время юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов, несут вахту памяти, занимаются волонтерством, участвуют в различных мероприятиях города.

Известно, что за достижения отряду гимназии №18 выдали сертификат на поездку и посещение Музея военной техники в Верхней Пышме.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Отряды#Юнармия#Школьники#Общество#Дети
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