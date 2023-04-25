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Суд пересмотрит дело об освобождении убившего пенсионерку свердловского депутата

25 апреля 2023, 13:37
Фото: 1MI
Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, который ранее был приговорен к 16 годам колонии за убийство пенсионерки, попросил заменить неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Вопрос будет рассмотрен, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда. На рассмотрение отправлено ходатайство адвоката Олега Кинева. Там осужденный просит о том, чтобы его наказание заменили на принудительные работы.

Ранее заседание переносили из-за того, что адвокат не явился на заседание.

ЧП произошло 10 лет назад. Тогда пенсионерка Ольга Ледовская обратилась к на тот момент мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* и попросила поселить ее в доме пенсионеров. Делом занялся Кинев, которого позже обвинили в том, что он пытался переписать квартиру бабушки на себя. В результате был найден труп женщины, а Кинева обвинили в заказном убийстве.

* - признан иноагентом.

Уралец-инвалид убил пенсионерку и почти забил до смерти бабушку с собакой
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#Елена Озерова#Депутат#Тюрьма#Освобождение#Адвокат#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург
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