Суд пересмотрит дело об освобождении убившего пенсионерку свердловского депутата

ЧП произошло 10 лет назад. Тогда пенсионерка Ольга Ледовская обратилась к на тот момент мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* и попросила поселить ее в доме пенсионеров. Делом занялся Кинев, которого позже обвинили в том, что он пытался переписать квартиру бабушки на себя. В результате был найден труп женщины, а Кинева обвинили в заказном убийстве.