Суд пересмотрит дело об освобождении убившего пенсионерку свердловского депутата

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Вопрос будет рассмотрен, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда. На рассмотрение отправлено ходатайство адвоката Олега Кинева. Там осужденный просит о том, чтобы его наказание заменили на принудительные работы.
Ранее заседание переносили из-за того, что адвокат не явился на заседание.
ЧП произошло 10 лет назад. Тогда пенсионерка Ольга Ледовская обратилась к на тот момент мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* и попросила поселить ее в доме пенсионеров. Делом занялся Кинев, которого позже обвинили в том, что он пытался переписать квартиру бабушки на себя. В результате был найден труп женщины, а Кинева обвинили в заказном убийстве.
* - признан иноагентом.