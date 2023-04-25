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Три аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле

25 апреля 2023, 14:09
Фото: 1MI
Снос трех аварийных домов в различных районах планируется в Нижнем Тагиле. Демонтировать здания требуется в течение 90 дней.

Под снос пойдут здания на улице Высокогорская, 56, улице Черных, 20Б и улице Семенова, 22. На работы администрация Нижнего Тагила выделяет 10 миллионов рублей.

Двухэтажный восьмиквартирный кирпичный дом на улице Высокогорская был построен в 1940 году. Площадь застройки составляет 361,9 квадратных метра. Здание, которое пойдет под демонтаж на улице Черных, строители возвели из шлакоблока в 1956 году. Оно находится в окружении жилого массива.

Год постройки кирпичного дома на улице Семенова неизвестен. Подрядчикам также будет необходимо демонтировать хозяйственные постройки, расположенные рядом.

Согласно техзаданию, до начала работ территорию вокруг зданий надо огородить, а строительную площадку систематически убирать от мусора. Его будут вывозить в специализированную организацию. После демонтажа домов необходимо провести благоустройство.

Также подрядчик будет нести ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима.

Заявки на электронный аукцион принимаются до 3 мая. Затем будет определен победитель тендера.

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