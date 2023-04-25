Три аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле

Двухэтажный восьмиквартирный кирпичный дом на улице Высокогорская был построен в 1940 году. Площадь застройки составляет 361,9 квадратных метра. Здание, которое пойдет под демонтаж на улице Черных, строители возвели из шлакоблока в 1956 году. Оно находится в окружении жилого массива.