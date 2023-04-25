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Убивший жену житель Нижнего Тагила Сергей Какшин погиб на СВО

25 апреля 2023, 04:44
Фото: TagilCity.ru
Стало известно, что тагильчанин Сергей Какшин, который отбывал срок за убийство бывшей жены Дарьи Зембицкой, погиб в СВО.

Сергей Какшин отправился в СВО в составе ЧВК «Вагнер», сообщил редакции TagilCity.ru собственный источник.

13 ноября 2022 года он погиб под Артемовском, в ходе минометного обстрела ВСУ, — сообщил редакции источник.

Похороны Сергея Какшина состоялись в конце 2022 года. Мужчину похоронили на кладбище «Пихтовые горы».

Муж задушил и закопал в снег. Дело об убийстве тагильчанки Дарьи Зембицкой
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Его бывшая супруга Дарья Зембицкая пропала 9 января 2017 года: она отправилась на работу и больше не выходила на связь. Поиски продолжались несколько дней, в них участвовал и сам экс-супруг Дарьи. Однако позже следствие установило, что он ее избил, а затем вывез на окраину города, где задушил и закопал в снег. Тело тагильчанки нашли рядом с Серебрянским трактом, в 400 метрах от жилых домов. У Дарьи остались двое сыновей, воспитанием которых занимаются ее мать и свекровь.

Могила Дарьи ЗембицкойМогила Дарьи Зембицкой
Могила Дарьи Зембицкой
Фото: Отдел по эксплуатации и содержанию мест захоронений

Напомним, Сергея Какшина приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Помимо этого, мужчина обязан компенсировать моральный вред матери погибшей в размере 800 тысяч рублей и двум сыновьям Дарьи по 1,5 миллиона рублей. 

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