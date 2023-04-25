Убивший жену житель Нижнего Тагила Сергей Какшин погиб на СВО

Его бывшая супруга Дарья Зембицкая пропала 9 января 2017 года: она отправилась на работу и больше не выходила на связь. Поиски продолжались несколько дней, в них участвовал и сам экс-супруг Дарьи. Однако позже следствие установило, что он ее избил, а затем вывез на окраину города, где задушил и закопал в снег. Тело тагильчанки нашли рядом с Серебрянским трактом, в 400 метрах от жилых домов. У Дарьи остались двое сыновей, воспитанием которых занимаются ее мать и свекровь.